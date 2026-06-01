¿Hubo fraude? El fuerte freno del Procurador a Petro tras no aceptar los resultados de elecciones

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, desmintió categóricamente este lunes las denuncias de presunto fraude electoral presentadas por el presidente Gustavo Petro, tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el pasado domingo 31 de mayo. El jefe del Ministerio Público aseguró de forma tajante que hasta el momento los equipos de vigilancia técnica no detectaron irregularidades en los sistemas de preconteo y exigió al mandatario remitir de inmediato cualquier evidencia que sustente sus acusaciones.

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El pronunciamiento surge en respuesta a las alarmas encendidas por Petro, quien manifestó públicamente que no acatará los datos del preconteo informados por la Registraduría Nacional, los cuales definieron el paso a segunda vuelta del candidato de derecha Abelardo de la Espriella (43,74 %) y el aspirante de izquierda Iván Cepeda (40,90 %). Según el mandatario, el software de la firma privada a cargo del proceso sufrió modificaciones de última hora y se habrían añadido de forma irregular 800.000 cédulas al censo oficial.

La advertencia legal del Ministerio Público frente a las facultades presidenciales

La postura de la Procuraduría no solo desestima la tesis del fraude, sino que delimita las competencias del jefe de Estado dentro del marco legal colombiano. Eljach recordó que la validación jurídica de los votos corresponde exclusivamente a las autoridades electorales y no al Poder Ejecutivo, advirtiendo que las declaraciones presidenciales carecen de efecto legal sobre el proceso en curso.

A través de un comunicado oficial emitido al mediodía de este 1 de junio, el Procurador General fijó la posición de la entidad frente al orden constitucional:

“Sobre las afirmaciones del señor presidente de la República Gustavo Petro Urrego, en relación con los resultados de la votación de primera vuelta de elección presidencial, quiero enviar el siguiente mensaje a los colombianos. No existe en el ordenamiento jurídico colombiano ninguna disposición que le otorgue al presidente de la República competencia funcional para decidir la aceptación o no respecto de los resultados electorales ni en la etapa de preconteo ni en la etapa de escrutinio”.

El choque técnico por el software y las supuestas cédulas falsas

Frente a los señalamientos específicos de Petro sobre la manipulación de algoritmos a cargo de la firma de los hermanos Bautista, la Procuraduría enfatizó que las misiones de observación y control técnico desplegadas durante los comicios no reportaron ninguna anomalía en las plataformas informáticas. El organismo de control descartó la existencia de mesas impugnadas masivamente o la alteración de bases de datos de votantes aptos.

“En relación con la supuesta variación del software de preconteo de los votos, la última semana, la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con la función de vigilancia técnica que ha realizado a lo largo de este proceso, está en condiciones de asegurar que no se conoce prueba o indicio de la presunta modificación a la que se refiere el señor presidente. Tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular. Las afirmaciones que se nos han suministrado por nuestros delegados no constatan mesas impugnadas que demuestren miles de votos agregados”, puntualizó Eljach Pacheco.

El ente de control cerró su intervención instando al presidente a formalizar sus denuncias mediante los canales institucionales tradicionales. Entretanto, el calendario electoral avanza hacia el balotaje definitivo entre De la Espriella y Cepeda, bajo el compromiso de la Procuraduría y los observadores internacionales de mantener plenas garantías de transparencia para ambas campañas.