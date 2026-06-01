Petro agitó la segunda vuelta: se defendió de De la Espriella y llamó a una alianza para apoyar al progresismo

El presidente Gustavo Petro entró de lleno en la discusión por la segunda vuelta presidencial y lo hizo con un mensaje fuerte, directo y cargado de señalamientos contra Abelardo de la Espriella, quien disputará la contienda contra Iván Cepeda. El presidente aseguró que fue atacado personalmente por el candidato y respondió defendiendo su trayectoria política y judicial.

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“Ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme. No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito”, escribió Petro en su cuenta de X, en un pronunciamiento en el que también aseguró que se le estaría prometiendo cárcel por su “posición política progresista”.

El mensaje llega después de una primera vuelta que dejó a De la Espriella como el candidato más votado en el preconteo. Según el último avance de la Registraduría, con el 100 % de mesas informadas, el candidato obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 %, mientras que Iván Cepeda registró 9.688.361 votos, es decir, el 40,90 % %.

El fuerte señalamiento contra Abelardo

El presidente también lanzó duros señalamientos contra De la Espriella, a quien vinculó políticamente con el uribismo y con lo que llamó “fascismo mafioso”. Esos señalamientos corresponden a la postura política de Petro y no a una conclusión judicial dentro del proceso electoral.

“Esto pasa porque el proyecto detrás de Abelardo es el mismo que estuvo detrás de Uribe que ya lo apoya: el fascismo mafioso que ya ha gobernado en Colombia”, aseguró.

Petro también contrastó su origen con el de De la Espriella y mencionó los resultados en Córdoba, departamento del candidato. Según el presidente, Abelardo fue derrotado en su tierra y en el Caribe colombiano, lo que interpretó como una señal política sobre el rechazo a su proyecto.

“Abelardo nació en Córdoba y yo también. Es de familia terrateniente y defensor del paramilitarismo y yo soy hijo de campesinos y medianos productores del agro”, escribió.

¿Petro llamó a apoyar a Cepeda en segunda vuelta?

Aunque el presidente no mencionó de forma extensa el nombre de Cepeda en todo su mensaje, sí dejó claro que su llamado político va dirigido a cerrar filas contra De la Espriella en segunda vuelta. Petro habló de una enorme “Alianza por la Vida” y pidió a sectores democráticos unirse para impedir que el proyecto de Abelardo llegue al poder.

“Llamo a toda persona demócrata a defender la democracia contra la muerte que se avecina. Una enorme ‘Alianza por la Vida’ sin exclusiones. Se necesitan tres millones de votos más. Yo necesitaba esa misma cantidad cuando saque menos votos que Cepeda en primera vuelta y me superaban los votos mucho más que ahora de los que no me querían”, afirmó.

El mandatario también aseguró que se necesitan “tres millones de votos más” para ganar la segunda vuelta y comparó este momento con su propia campaña presidencial, cuando, según dijo, también necesitó ampliar su votación después de una primera vuelta complicada. “Pero vamos a ganar y derrotar al fascismo”, agregó Petro en su publicación.

“Yo mismo me pondré al frente”

El cierre del mensaje fue un llamado directo a la juventud y a los sectores que respaldan al progresismo. Petro pidió salir a votar “en masa” y aseguró que tomará sus propias decisiones de cara a la segunda vuelta.

“Es la hora de salir a votar en masa como nunca antes. A defender la Vida propia”, sostuvo. El presidente terminó su pronunciamiento con una frase que marca el tono de lo que podría venir en la campaña: “Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.

Con esto, Petro no solo respondió a Abelardo de la Espriella, sino que dejó claro que jugará un papel activo en la segunda vuelta, en la que Iván Cepeda buscará remontar frente al candidato que lideró el preconteo de la primera vuelta.