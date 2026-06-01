“Yo mismo me pondré al frente”: Petro se salta las restricciones y se mete de lleno en la campaña para la segunda vuelta

Este lunes 1 de junio, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en la red social X en el que se iba de frente contra el candidato Abelardo de la Espriella y a favor de Iván Cepeda, reforzando el apoyo hacia el segundo que ya ha mostrado durante semanas. En su publicación, el mandatario respaldó al aspirante del Pacto Histórico e hizo un llamado a los ciudadanos a votar por él el próximo 21 de junio.

También se conoció que el mandatario convocó a una reunión con su gabinete ministerial tras los resultados del domingo, la cual se programó para este mismo lunes a las 6:00 de la tarde.

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“Vamos a ganar y derrotar el fascismo”

El jefe de Estado aseguró que hubo contra de votos por parte de la campaña de De la Espriella y señaló que “el proyecto detrás de Abelardo es el mismo que estuvo detrás de Uribe que ya lo apoya: el fascismo mafioso que ya ha gobernado en Colombia”.

Más adelante, dijo saber “de las debilidades de la campaña progresista”, pero sostuvo que, pese a ellas, “vamos a ganar y derrotar al fascismo”. Petro ahora se nombra abiertamente como partidario de un candidato, algo que está prohibido para los funcionarios públicos y podría constituir un caso de participación en política.

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Actualmente, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ya hay una investigación abierta en su contra por hechos similares, y el Consejo de Estado le ordenó, hace pocos días, abstenerse de “difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político,a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública”.

“Se necesitan tres millones más”

“Llamo a toda persona demócrata a defender la democracia contra la muerte que se avecina. Una enorme “Alianza por la Vida” sin exclusiones. Se necesitan tres millones de votos más”, aseveró, en referencia a las expectativas para que gane Iván Cepeda, por quien ya había mostrado su voto en el tarjetón este domingo durante los comicios presidenciales.

Días antes, el mandatario había publicado un video del cierre de campaña de Iván Cepeda y diferentes mensajes haciendo alusión al aspirante de su partido, pero en los últimos días se ha vuelto más frontal en su respaldo al senador.

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Finalmente, mandatario le habló directamente a los votantes jóvenes y les pidio que salgan a votar en masa, y reiteró su insistencia a no vender el voto y a “no ser tontos”. “Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, remató con contundencia, en un acto que enciende nuevamente los cuestionamientos sobre las facultades y restricciones del presidente en plena contienda electoral.