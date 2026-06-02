Marbelle no bajó de “hienas” a seguidores de Cepeda por atacar el bus de la Selección Colombia

Marbelle volvió a prender la conversación política en redes sociales y, como ya ha pasado en otras ocasiones, no lo hizo precisamente con sutileza. La cantante lanzó una burla contra Iván Cepeda por su sonrisa y después publicó un mensaje con tono de arenga para los seguidores de Abelardo de la Espriella, en medio de una segunda vuelta presidencial que está más caliente que almuerzo de corrientazo servido a la carrera.

En una de sus publicaciones, Marbelle se fue contra la apariencia del candidato de izquierda y escribió que Cepeda “tiene 102 dientes abajo”, frase que rápidamente puede generar reacciones entre quienes la apoyan y quienes cuestionan que el debate político se baje al terreno de la burla física.

Pero la cosa no paró ahí. La artista también reaccionó con un mensaje en mayúsculas en el que aseguró: “LOS VERDADEROS GANADORES, LOS TIGRES NO SALIMOS A DESTRUIR… NOSOTROS SALIMOS A TRABAJAR Y A VOTAR!”. Luego añadió: “Los tigres no nos juntamos con las hienas que comen mierda y se ríen”, una frase fuerte que mantiene el tono de confrontación que ha marcado la campaña.

Marbelle y su respaldo al “tigre” para la segunda vuelta

La referencia a los “tigres” no es gratuita. De la Espriella ha usado la figura de “El Tigre” como parte de su identidad política y de campaña, un recurso que conecta con su discurso de carácter, mano fuerte y confrontación directa; un candidato de derecha dura, con una campaña marcada por el estilo de “hombre de orden” y por promesas fuertes en seguridad.

El mensaje de Marbelle llegó en medio de la discusión por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en campaña. Lo verificado hasta ahora es que Iván Cepeda cuestionó a De la Espriella por usar ese símbolo con fines electorales, mientras la Federación Colombiana de Fútbol señaló que no tiene autoridad para restringir su uso en ámbitos no comerciales, aunque lamentó la politización del símbolo deportivo.

Sobre el supuesto ataque al bus de la Selección Colombia por parte de seguidores de Cepeda, no hay una confirmación sólida en fuentes verificadas consultadas. Por eso, la reacción de Marbelle debe entenderse dentro del clima de acusaciones y choques en redes, pero no como una prueba de que ese señalamiento esté confirmado.

Así quedó la primera vuelta presidencial

El cruce de Marbelle ocurre en un panorama electoral bastante apretado. Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta con 43,74 % de los votos, mientras Iván Cepeda quedó segundo con 40,90 %, según reportes recientes. Ambos se enfrentarán en segunda vuelta el 21 de junio de 2026.

La elección dejó una participación cercana al 57 % y un país metido en una pelea política de alto voltaje. El panorama electoral un duelo entre De la Espriella, de ultraderecha, y Cepeda, de izquierda, en una campaña atravesada por seguridad, continuidad o ruptura con el proyecto de Gustavo Petro y una fuerte disputa simbólica por el rumbo del país.

En plata blanca, la segunda vuelta no está para bostezos. De la Espriella llega con ventaja, pero Cepeda conserva una base amplia y ahora ambos necesitan conquistar votos de quienes no los acompañaron en primera vuelta, además de mover abstencionistas e indecisos.

Por eso, cada publicación de figuras con alto ruido en redes, como Marbelle, termina metiéndose en la conversación electoral. Esta vez, entre dientes, tigres, hienas y camiseta de la Selección, la cantante volvió a dejar claro de qué lado está parada en una campaña que sigue subiendo la temperatura.

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