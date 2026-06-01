“Colombia votó como nunca”: Juliana Galvis rompió el silencio, defendió a Abelardo y sepultó rumores de fraude

Juliana Galvis es una de las actrices y modelos más queridas y respetadas de la televisión colombiana; una talentosa bumanguesa que ha conquistado los hogares del país gracias a sus memorables interpretaciones en exitosas telenovelas y producciones nacionales. Lejos de las cámaras y los sets de grabación, la artista también ha consolidado una voz sumamente fuerte y transparente en las plataformas digitales, donde comparte con total frescura detalles de su cotidianidad, su faceta como madre y, de manera cada vez más activa, sus firmes posturas frente a la realidad del país.

Le puede gustar: Mhoni Vidente destapó sus cartas para la segunda vuelta y reveló quién sería el nuevo presidente de Colombia

Cabe recordar que, hace apenas unos días, la bumanguesa había sacudido las redes al destapar públicamente su total apoyo a la propuesta política del polémico abogado Abelardo de la Espriella. Tras consolidarse la reñida jornada en las urnas, y en medio de una ola masiva de rumores sobre supuestas trampas y compra de votos promovida por sectores afines al oficialismo, Galvis no guardó prudencia y decidió romper el silencio con una contundente publicación que dividió de inmediato las opiniones en las redes sociales.

Sin filtros ni rodeos, la artista arremetió de frente contra quienes pretenden empañar el veredicto de la Registraduría y defendió con vehemencia la respuesta de la ciudadanía en las urnas. “Es una vergüenza que cuando ganan, GANAN, y cuando “pierden” no! Colombia votó como nunca antes, lo que demuestra que POR FIN estamos entendiendo que cada voto cuenta, que nuestro país es DEMOCRÁTICO Y que MUCHOS estamos inconformes con lo que estamos viviendo”, reiteró Juliana Galvis a través de su cuenta oficial.

Su fuerte sablazo no solo encendió la controversia entre sus seguidores, sino que la ratificó como una de las figuras públicas más determinantes dentro del agitado debate digital en Colombia.

¿Quién es el papá de Agatha, la hija de Juliana Galvis?

La hija de Juliana Galvis es fruto de su matrimonio de varios años con el reconocido empresario y productor audiovisual Pedro Dávila. La pareja, que conformó uno de los hogares más estables de la farándula nacional e incluso llegó a radicarse en México por proyectos profesionales, anunció su separación definitiva en el año 2018 en los mejores términos.

A pesar del divorcio, Juliana Galvis ha reiterado en múltiples ocasiones que mantiene una relación de profundo respeto y amistad con Dávila, enfocados siempre en el bienestar y la crianza compartida de la pequeña Agatha, quien constantemente protagoniza las publicaciones de la actriz.