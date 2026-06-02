Matador le pidió a Cepeda sacar el “Leonel Álvarez” que lleva dentro para ganarle a De la Espriella

La segunda vuelta presidencial en Colombia ya se empezó a jugar con tablero, calculadora y hasta metáforas futboleras. Luego de que Abelardo de la Espriella ganara la primera vuelta y dejara a Iván Cepeda en el segundo lugar, el caricaturista Matador lanzó en X una especie de “charla técnica” para la izquierda, pero no precisamente de esas con agua aromática y aplausos.

Tras el preconteo, De la Espriella obtuvo cerca del 43,7 % de los votos, mientras que Cepeda alcanzó alrededor del 40,9 %, por lo que ambos se enfrentarán en la segunda vuelta prevista para el 21 de junio de 2026. La diferencia dejó claro que el pulso está apretado y que los votos de quienes no se fueron con ninguno de los dos finalistas pueden terminar siendo la joya de la corona.

En ese contexto apareció Matador, quien suele moverse en redes con una línea crítica contra la derecha y cercana a varias banderas del progresismo, incluyendo posturas que han coincidido públicamente con el proyecto político de Gustavo Petro. Eso sí, más que hablar de una relación personal con el presidente, lo correcto es ubicarlo en una sintonía ideológica con sectores del petrismo y de la izquierda colombiana.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella serían quienes pasarían a segunda vuelta presidencial. Foto: redes sociales - Iván Cepeda

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La receta de Matador a Iván Cepeda para que gane la presidencia

El caricaturista fue directo: si la izquierda quiere ganar, debe salir a convencer a los electores indecisos, a sectores de clase media y también a empresarios. En palabras más de barrio: no alcanza con cantarle solo a la barra propia, toca salir a buscar al que todavía está mirando el partido desde la mitad de la tribuna.

Matador escribió que para lograrlo “hay que tener estómago” y “tragarse algunos sapos”, una frase que no pasó desapercibida porque apunta a una realidad incómoda de cualquier segunda vuelta: para ganar, muchas veces toca hablar con sectores que no piensan igual, negociar apoyos y ampliar el mensaje sin perder del todo la identidad.

La parte más comentada llegó cuando llevó la discusión al terreno futbolero. Dijo que una cosa son los principios y otra “la realidad política”, y remató asegurando que, si se va a jugar contra equipos “mañosos, garreros y ladrones”, no se puede salir a la cancha “vestida de princesita de Disney”. Como quien dice: basta de tiki-taka bonito si al frente hay patadas, árbitro en contra y partido bravo.

La frase que terminó de ponerle picante al mensaje fue su llamado a “sacar el Leonel Álvarez que llevamos dentro”, entrar con carácter y disputar cada balón como si fuera el último. La referencia no es menor: Leonel Álvarez, ícono del fútbol colombiano, quedó en la memoria de muchos hinchas como un jugador de temple, pierna fuerte y carácter para partidos pesados.

El mensaje conecta con el momento de Cepeda. Aunque llegó a segunda vuelta con una votación histórica para la izquierda, De la Espriella arrancó este nuevo tramo con ventaja y con una campaña de derecha dura o ultraderecha, marcada por promesas de mano fuerte en seguridad y oposición al proyecto de Petro.

Por eso, la sugerencia de Matador no fue simplemente un comentario suelto para hacer reír en redes. Fue una advertencia política envuelta en lenguaje futbolero: si Cepeda quiere remontar, no le bastará con convencer a los ya convencidos. Tendrá que buscar votos por fuera de su zona cómoda, hablarle a quienes dudan y, como diría cualquier técnico antes de una final, salir a jugar el partido como si no hubiera mañana.

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