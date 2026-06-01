¿Le pintó la raya al tigre? Gánese una ‘platica’ con los números del chance de Abelardo de la Espriella

En Colombia no hay personaje famoso que se salve de terminar convertido en número de chance. Pasa con los cantantes, con los futbolistas, con los cumpleaños de los famosos, con las fechas que se vuelven virales y, claro, también con la política. Acá la gente le busca señal a todo, y cuando un nombre empieza a estar en boca de medio país, más de uno corre a mirar qué combinación puede salir; y más tras los resultados de la primera vuelta en los que ganó De la Espriella.

Ahora, en medio de la coyuntura electoral de 2026, el protagonista de esa conversación es Abelardo de la Espriella. El abogado, empresario y candidato presidencial no solo ha estado en el centro del debate político por su paso a la segunda vuelta, también empezó a sonar entre quienes miran el chance con ojo de superstición, cálculo y corazonada.

Y es que el cordobés, reconocido por su estilo llamativo, sus casos judiciales de alto perfil, su faceta musical y ahora su salto fuerte a la política, tiene varios datos que para los apostadores pueden convertirse en combinaciones atractivas. Porque, como dicen por ahí, el que no busca el número, no encuentra la suerte.

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Los números del chance que salen de la vida de Abelardo de la Espriella

El primer dato que varios mirarían es su fecha de nacimiento. Abelardo de la Espriella nació el 31 de julio de 1978 en Montería, así que de entrada aparecen combinaciones como 3178, 0731 y 1978. Esta última puede ser una de las más llamativas porque corresponde directamente a su año de nacimiento, uno de esos números que muchos jugadores suelen tener en cuenta cuando se trata de figuras públicas.

Pero la cosa no se queda ahí. En el mundo del chance también se suelen mirar fechas personales, momentos familiares y datos que tengan alguna carga simbólica. Por eso, algunos podrían fijarse en el 2008, año de su matrimonio con Ana Lucía Pineda, o en el 0420 , una combinación que se relaciona con sus cuatro hijos.

También aparecen números ligados a sus pasiones fuera de la política. Por ejemplo, el 2018, año en el que debutó formalmente en la música con el sencillo ‘O Sole Mío’, y el 2022, cuando lanzó su álbum ‘Navegante’. Para quienes creen en las señales, estos datos no pasan desapercibidos.

El dato de las firmas que puso a hablar a más de uno

Uno de los números que más conversación puede generar es el de las firmas avaladas para su aspiración presidencial con el movimiento Defensores de la Patria. Según la información conocida, la Registraduría le avaló 1.978.108 firmas.

Ahí es donde muchos apostadores paran la oreja, porque las primeras cuatro cifras de ese dato coinciden con su año de nacimiento: 1978. Casualidad o no, ese tipo de cruces son los que en Colombia terminan convertidos en tema de conversación en las casas de apuestas, en los grupos de WhatsApp y en la fila del chance.

De ese mismo reporte también salen otras combinaciones que pueden llamar la atención: 8108 , por las últimas cuatro cifras; 108, para quienes prefieren jugar de tres números; y 978, que también queda pegado al año que más se repite en su historia personal.

Los números electorales también entran en la conversación

El primer número que salta a la vista es el 212 , por el cierre de su votación en el avance 30: 10.346.212. Para quienes prefieren las cuatro cifras, también aparecen el 6212 , por los últimos cuatro dígitos de ese mismo resultado, y el 3462, que sale del bloque central de la votación reportada.

También están los números del porcentaje. De la Espriella alcanzaba el 43,73 %, así que el 4373 puede convertirse en una combinación llamativa para quienes miran el chance con lupa. Y si la jugada es de dos cifras, ahí aparecen el 43 y el 73, que salen directo del porcentaje con el que lideró el preconteo.

Otro dato que puede dar de qué hablar es la fecha de la primera vuelta: 31 de mayo. De ahí salen combinaciones como 3105, 0531 o simplemente el 31, que además tiene otra conexión con la vida pública del candidato, pues varias reseñas biográficas lo ubican como nacido un 31 de julio de 1978.