Abelardo de la Espriella le aceptó el debate a Iván Cepeda con dura condición: “¿Ahora sí, cobarde?”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aceptó la propuesta de debatir de cara a la segunda vuelta electoral planteada por su rival Iván Cepeda Castro, pero condicionó formalmente el encuentro. A través de un vehemente pronunciamiento público, De la Espriella exigió al congresista y al sector oficialista un compromiso explícito de aceptación del veredicto que arrojen las urnas, al tiempo que lanzó duras acusaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso institucional.

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El cruce de declaraciones elevó de inmediato la tensión política en el país, configurando el escenario de lo que será el cara a cara definitivo por la jefatura del Estado.

Una aceptación condicionada y con duros calificativos

La respuesta de De la Espriella se dio pocas horas después de que Cepeda publicara un emplazamiento formal para coordinar las reglas del encuentro. Lejos de un tono protocolario, el abogado y aspirante presidencial cuestionó la estrategia de campaña de su rival y lo vinculó directamente con el actual mandatario de los colombianos.

En su cuenta oficial de X, De la Espriella arremetió de forma directa contra el congresista:

“¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo. Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las Farc y demás bandidos; esto es de cara al pueblo y sin condiciones”.

El candidato de oposición insistió en que existe un ambiente de incertidumbre sobre el respeto a los escrutinios y acusó directamente al Gobierno de turno de interferir en el proceso democrático. “Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones. Reconozcan el resultado; no sigan atizando un golpe”, enfatizó en su declaración escrita.

El emplazamiento previo del Pacto Histórico

La controversia se originó tras el anuncio de Iván Cepeda Castro, quien a través de un comunicado breve pero institucional en sus redes sociales, retó a su adversario a un cara a cara televisado. Cepeda aseguró que el proceso debía tener un marco regulatorio acordado por delegados de ambas campañas.

“Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, precisó Cepeda en el mensaje que desató la controversia.

Llamado urgente a los medios de comunicación

Ante la propuesta de delegar las condiciones del debate a un comité de negociadores, De la Espriella rechazó ese mecanismo de concertación privada y trasladó la responsabilidad de la logística y las garantías informativas de manera directa a las casas periodísticas del país.

“Convoco a los medios de comunicación a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas. No podemos normalizar lo que están pretendiendo hacer”, concluyó el aspirante presidencial, buscando acelerar los tiempos del encuentro de cara a la jornada de votación final.