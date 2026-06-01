“Es de clase mundial”: Bernie Moreno, senador norteamericano, elogió sistema electoral de Colombia

El senador republicano estadounidense Bernie Moreno, quien participó como observador internacional durante las elecciones presidenciales celebradas el pasado 31 de mayo en Colombia, destacó la transparencia y la organización del proceso electoral colombiano, al punto de asegurar que el país tiene aspectos que podrían servir de ejemplo para Estados Unidos.

Durante una entrevista concedida a Blu Radio, el congresista resaltó el funcionamiento de las instituciones electorales colombianas y afirmó que la jornada se desarrolló con amplias garantías democráticas. Según explicó, el despliegue de observadores fue significativo y permitió hacer seguimiento detallado al proceso de votación.

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Bernie Moreno aseguró que Estados Unidos puede aprender del sistema electoral colombiano

Moreno aseguró que incluso compartió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su percepción sobre la manera en que Colombia organiza sus elecciones. A su juicio, el modelo colombiano ofrece prácticas que podrían ser estudiadas por las autoridades electorales estadounidenses.

El senador, nacido en Colombia y actualmente representante del Partido Republicano, hizo parte de la misión internacional que acompañó los comicios en los que participaron 12 aspirantes a la Presidencia de la República. Tras conocer los resultados de la primera vuelta, expresó satisfacción por la participación ciudadana y por el desarrollo general de la jornada.

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A través de su cuenta en la red social X, Moreno destacó el papel de los votantes colombianos en la construcción democrática del país y resaltó que fueron los ciudadanos quienes definieron el rumbo político mediante las urnas.

También subrayó la importancia de mantener la cooperación entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con seguridad y desafíos regionales compartidos.

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Además, confirmó que regresará al país para acompañar como observador internacional la segunda vuelta presidencial prevista dentro de tres semanas, atendiendo una invitud realizada por las autoridades electorales.

Polémica por postura de Petro sobre el preconteo electoral

La discusión se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara la validez del preconteo utilizado para divulgar los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda obtuvieron los mayores respaldos y avanzaron a la segunda vuelta.

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El jefe de Estado sostuvo que la transmisión de los datos estuvo a cargo de una empresa privada y reiteró que el preconteo no tiene carácter vinculante, por lo que insistió en esperar los resultados oficiales derivados del escrutinio.