“Que pronto cese la horrible noche”: Federico Gutiérrez se pronunció tras el paso a segunda vuelta de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a los resultados de la primera vuelta presidencial y publicó un mensaje en sus redes sociales luego de confirmarse que Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta.

A través de su cuenta oficial, el mandatario escribió: “Que pronto cese la horrible noche. Seguiremos trabajando desde Medellín para aportarle a Colombia. Seguiremos resistiendo y seguiremos sacando a Colombia adelante desde las regiones”.

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Fico celebró el triunfo de Abelardo De la Espriella en la primera vuelta

La publicación fue interpretada como una posición política frente al escenario electoral que dejó la jornada de este domingo, marcada por una fuerte polarización entre los proyectos representados por De la Espriella y Cepeda.

Los resultados preliminares mostraron que ninguno de los candidatos logró superar el umbral del 50 % más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, por lo que el país volverá a las urnas el próximo 21 de junio para elegir al próximo presidente de la República.

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De acuerdo con el preconteo nacional, Abelardo De la Espriella terminó en el primer lugar con cerca del 44 % de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó alrededor del 41 %, consolidando una de las contiendas más cerradas y polarizadas de los últimos años.

En Antioquia, uno de los departamentos con mayor peso electoral del país, la diferencia fue mucho más amplia. Con el 100 % de las mesas procesadas, De la Espriella obtuvo más de 1,72 millones de votos, mientras que Cepeda superó los 805.000 sufragios. La votación también dejó en evidencia el desplome electoral de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien terminó en el tercer lugar en el departamento.

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Durante toda la campaña, Medellín y Antioquia se consolidaron como uno de los principales fortines políticos de la candidatura de De la Espriella. Incluso, su cierre de campaña se realizó en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín, donde reunió a miles de seguidores en uno de los eventos más multitudinarios de la contienda electoral.

Aunque Federico Gutiérrez no mencionó directamente a ninguno de los dos candidatos en su mensaje, sus palabras se producen en un contexto de fuertes diferencias políticas entre los sectores regionales de Antioquia y el proyecto representado por Iván Cepeda, heredero político del petrismo y candidato del Pacto Histórico.

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La segunda vuelta presidencial definirá ahora si Colombia continúa por una línea política cercana al proyecto progresista impulsado durante los últimos años o si gira hacia una propuesta de derecha liderada por Abelardo De la Espriella, quien logró capitalizar buena parte del voto opositor y convertirse en la principal figura electoral de ese sector político