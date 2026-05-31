En vivo | Resultados elecciones presidenciales Colombia: Así votaron los paisas en primera vuelta

Resultados elecciones Colombia 2026 en Antioquia de la primera vuelta presidencial. (Foto: Ariadne Agamez - Publimetro Colombia)

Los antioqueños participaron masivamente este domingo, 31 de mayo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, una jornada clave que definirá los dos candidatos que avanzarán a la segunda vuelta para disputar la Presidencia de Colombia.

En el departamento se habilitaron 15.801 mesas de votación para que los ciudadanos eligieran a su favorito entre los candidatos inscritos a la Presidencia de la República.

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Estos son los candidatos que arrasaron en las elecciones presidenciales

Los resultados preliminares muestran cuáles fueron los candidatos que concentraron la mayor cantidad de votos en Antioquia, uno de los departamentos con mayor peso electoral y tradicional influencia en la definición de las elecciones presidenciales.

Resultados elecciones presidenciales Boletín #21 con el 99.80 % de mesas procesadas:

Boletín #21

Abelardo De la Espriella: 1.720.681 votos

Iván Cepeda: 804.105 votos

Paloma Valencia: 293.829 votos

Sergio Fajardo: 224.786 votos

Raúl Santiago Botero: 30.193 votos

Claudia López: 13.453 votos

Según el censo electoral oficial, más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar en estas elecciones, en las que se definirá los candidatos que pasan a la segunda vuelta presidencial.

Los resultados completos continúan consolidándose a medida que avanza el preconteo en todo el país.