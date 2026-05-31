Cuatro personas fueron capturadas porque estarían presuntamente comprando votos para el Pacto Histórico

Momento de la captura de personas por presunta compra de votos en favor del Pacto Histórico en Popayán. (Foto: Captura de video en X @JorgeECastilloL, 31 de mayo de 2026)

A través de las redes sociales se conoció un video en el se observa a las autoridades capturando en flagrancia a cuatro personas en Popayán que estarían presuntamente involucradas en actividades relacionadas con la compra de votos durante la jornada electoral de este domingo, 31 de mayo, en un caso que ya es objeto de investigación por parte de los organismos competentes.

De acuerdo con la información conocida preliminarmente, los capturados fueron sorprendidos en medio de un procedimiento adelantado por las autoridades, luego de denuncias que alertaban sobre posibles maniobras para influir de manera irregular en la decisión de los votantes en beneficio del Pacto Histórico.

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Dos personas capturadas por presunta compra de votos en favor del Pacto Histórico

Aunque las investigaciones continúan en curso, las primeras versiones señalan que los hechos estarían relacionados con una presunta estrategia para favorecer electoralmente al Pacto Histórico. Las autoridades buscan establecer si existió entrega de dinero, dádivas u otro tipo de beneficios a cambio de votos.

En el video una de las mujeres capturadas dijo: ”Están cometiendo una arbitrariedad. Soy Sandra Segura de la comuna 2 y me están llevando por coordinar una mesa. Yo no estoy comprando votos".

Las imágenes permiten observar que cada una de las personas fue trasladada en patrullas diferentes, ante la mirada de vecinos del sector.

Usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Excelente cárcel para esos vándalos .... Amigos de los grupos Narcoterroristas y que apoyan el aborto el fraude... Desgraciados vendidos por un calado miserables“, ”La derecha siempre inventando fraudes, cuando se sabe perdida, son de manual“, ”Eso es lo que representa ese pacto de hampones. Igual que el jefe Siempre vigilando la ley" y “Es el momento de reestablecer el orden y la seguridad social! El progresismo se convirtió en el sector de la sociedad q recoge a todos los criminales, a los mediocres y oportunistas, a los zánganos y víctimistas, les lava la cabeza con ideologías fallidas q destruyen paises!”.