Tatequieto: La Federación Colombiana de Fútbol anuncia mano dura por uso ilegal de la imagen de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol aumentará los controles por el uso de la imagen de la Selección Colombia. (Foto: FCF)

FCF aumentará controles por el uso de la imagen de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol anunció que reforzará sus controles para detectar y frenar el uso no autorizado de la imagen, logos y signos distintivos de la Selección Colombia en campañas comerciales, promociones y propaganda política.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que busca proteger los derechos de los patrocinadores y aliados oficiales del combinado nacional frente a prácticas de “ambush marketing” o mercadeo parasitario, así como evitar que terceros utilicen indebidamente los activos de la Selección Colombia para fines publicitarios o electorales.

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La FCF le pone tatequieto a los que usan la imagen de la Selección Colombia a puertas del Mundial 2026

La Federación señaló que intensificará la vigilancia sobre el uso de sus insignias, logotipos e imagen colectiva en promociones, concursos, campañas empresariales y material proselitista que no cuente con autorización legal.

Además, hizo un llamado especial a medios de comunicación y plataformas digitales para que no exploten comercialmente los derechos asociados a la Selección Colombia en piezas promocionales o publicitarias sin permiso de la institución y de los titulares correspondientes.

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La FCF recordó que existen derechos exclusivos tanto de la FIFA como de la Federación sobre el uso comercial de la imagen y activos del equipo nacional. En ese contexto, precisó que los únicos canales autorizados con derechos oficiales son Caracol Televisión y RCN Televisión.

No obstante, aclaró que los medios de comunicación sí pueden utilizar imágenes y referencias de la Selección Colombia cuando se trate de contenidos informativos, periodísticos o editoriales propios de su labor.

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La advertencia también fue dirigida a empresas y campañas políticas que recurren a símbolos de la Selección para atraer consumidores o votantes sin autorización expresa.

De igual manera, la Federación pidió apoyo a las autoridades fronterizas para controlar el ingreso de mercancía de contrabando y artículos que utilicen ilegalmente la imagen del combinado nacional.

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La entidad reiteró que los patrocinadores y socios oficiales de la Selección Colombia son Águila, BetPlay, Colombiana, Adidas, Smart Fit, Inter Rapidísimo, Claro, Homecenter, Bancolombia, Avianca, ara, Assist Card, además de RCN y Caracol Televisión.

Finalmente, la Federación invitó a los ciudadanos a denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Policía Fiscal y Aduanera cualquier actividad que vulnere la imagen institucional de la Selección Colombia o afecte los derechos de sus patrocinadores oficiales.