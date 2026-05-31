¿Sergio Fajardo dejó atras su tibieza? El candidato le hizo promesa a sus votantes para la segunda vuelta

Sergio Fajardo se pronunció tras los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia y agradeció a los ciudadanos que respaldaron su candidatura. Aunque no logró pasar a segunda vuelta, el exalcalde de Medellín dejó claro que considera que su votación tendrá un papel importante en la nueva etapa electoral que se abre en el país.

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Con el 99,5% de las mesas escrutadas, Fajardo obtuvo cerca del 4,3% de los votos, mientras Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaron a segunda vuelta, prevista para el próximo 21 de junio.

¿Qué dijo Sergio Fajardo tras los resultados?

En su declaración, Fajardo agradeció a quienes confiaron en su propuesta y destacó que su campaña enfrentó distintas dificultades durante el proceso electoral.

“Ese millón de votos que nos dieron la confianza a nosotros. Gracias porque enfrentamos todas las adversidades que se podían enfrentar”, afirmó el candidato.

El exalcalde también aseguró que esa votación no debe leerse como un resultado menor, sino como una fuerza política que puede tener peso en lo que viene para Colombia.

“Ese mensaje es importante para todo Colombia. Este millón de votos es importante para definir la fuerza de nuestro país”, agregó.

Fajardo habla del papel que tendrá su votación en segunda vuelta

Aunque Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda concentraron la mayor parte de los votos, los respaldos que quedaron por fuera de la segunda vuelta podrían convertirse en decisivos. En ese escenario, Fajardo insinuó que su sector tendrá una voz activa en la discusión que viene.

“Vamos a hacer que Colombia piense en lo que hemos hecho. Vamos a ser protagonistas en lo que pasará en elecciones”, dijo.

Su mensaje llega en un momento en el que los candidatos que no avanzaron a segunda vuelta empiezan a ser observados con atención, no solo por sus votantes, sino por las campañas que ahora buscarán sumar apoyos para la disputa final.

La primera vuelta dejó una contienda definida entre dos proyectos políticos muy distintos, Abelardo de la Espriella, quien quedó primero con más de 10,1 millones de votos, e Iván Cepeda, que alcanzó más de 9,5 millones, de acuerdo con el preconteo reportado.

En ese escenario, los votos del centro y de los sectores independientes pueden ser determinantes para el resultado final. Analistas y coberturas electorales han señalado que, aunque el centro quedó reducido en términos de votación, sus electores podrían inclinar parte del resultado en el balotaje.

Fajardo llegó a esta elección con una propuesta que presentó como un “cambio serio y seguro”, con énfasis en seguridad, educación, economía responsable, anticorrupción y transición energética gradual.

Por ahora, su mensaje no confirmó un apoyo directo a ninguno de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Sin embargo, sí dejó claro que buscará mantener vigente a su sector en la conversación política nacional.