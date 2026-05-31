¿Se irá a ver ballenas? Esta fue la importante votación que tuvo Sergio Fajardo en la primera vuelta presidencial

Sergio Fajardo volvió a ser uno de los protagonistas de una elección presidencial en Colombia. Aunque la atención principal estuvo puesta en los candidatos que lideraron el preconteo, muchos ciudadanos también buscaron cuántos votos obtuvo el exalcalde de Medellín y qué lugar ocupó en la contienda.

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¿Cuántos votos obtuvo Sergio Fajardo?

Con el 99,50% de mesas informadas, Sergio Fajardo obtuvo 1.005.392 equivalentes al 4,26% de la votación nacional.

El dato corresponde al preconteo de la Registraduría Nacional, por lo que debe leerse como una cifra preliminar hasta que avance el escrutinio oficial, pero parcialmente Fajardo logró captar gran parte de su electorado.

¿En qué puesto quedó Sergio Fajardo?

De acuerdo con el corte más reciente, Sergio Fajardo se ubicó en el cuarto de la elección presidencial.

¿Qué porcentaje tiene cada candidato?

Abelardo de la Espriella: 10.236,946 (43,73%)

Iván Cepeda: 9.577.812 (40.91%)

Diferencia porcentual: 659.134

La votación de Sergio Fajardo será clave para entender el mapa político que queda después de la primera vuelta. Si hay segunda vuelta presidencial, los votos de los candidatos que no pasen a esa instancia podrían convertirse en decisivos para definir el resultado final.

En el caso de Fajardo, su electorado ha sido tradicionalmente asociado con sectores de centro, independientes y votantes que buscan una alternativa distinta a los extremos políticos. Por eso, el comportamiento de sus seguidores podría tener peso en los próximos días de campaña.

Su posición frente a los dos candidatos finalistas podría ser uno de los temas más esperados de la nueva etapa electoral. Como suele ocurrir en estos escenarios, los apoyos, silencios o llamados al voto de quienes quedaron por fuera pueden influir en la conversación pública.