Soledad y silencio: Así quedó el ambiente en la sede de campaña de Paloma Valencia tras su derrota en elecciones

Así se ve la sede de campaña de Paloma Valencia tras su derrota en las elecciones.

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, sufrió una dura derrota durante las elecciones presidenciales de este 31 de mayo frente a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Además de quedar fuera de la segunda vuelta, obtuvo una votación mucho menor de la que auguraban sus resultados y los de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en las consultas interpartidistas del ocho de marzo.

Con un preconteo de cerca del 100% de las mesas de votación, Valencia obtuvo casi 1.635.822 votos, consiguiendo apenas un 6,9 % de los sufragios totales de la jornada.

La contundencia de sus resultados se sintió en su sede de campaña que, hacia las 5:50 de la tarde se encontraba silenciosa, con muchas sillas vacías y pocas personas presentes en el momento.

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