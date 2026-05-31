De la Espriella y Cepeda se van a segunda vuelta: Colombia elegirá entre dos proyectos opuestos

Colombia tendrá segunda vuelta presidencial, luego de los avances de los resultados preliminares de la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro se perfilan como los dos candidatos que disputarán la Presidencia el próximo 21 de junio, luego de que ninguno lograra superar el umbral del 50 % más uno de los votos en la primera vuelta.

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De acuerdo con el reporte electoral conocido este domingo 31 de mayo, con 113.296 de 122.020 mesas informadas, equivalentes al 92,85 %, De la Espriella alcanzaba 9.515.558 votos, correspondientes al 43,63 %. Cepeda, candidato del Pacto Histórico, registraba 8.977.429 votos, es decir, el 41,17 %.

La diferencia entre ambos deja abierta una segunda vuelta marcada por el choque entre dos proyectos políticos opuestos. Por un lado, De la Espriella llega como el candidato más votado en este corte preliminar y con una apuesta de derecha que logró consolidarse por encima de otras fuerzas de ese sector. Por el otro, Cepeda mantiene al oficialismo en la disputa presidencial y llega al balotaje con una votación cercana a la del primer lugar.

Paloma Valencia, Fajardo y Claudia López quedaron lejos de la segunda vuelta

El avance también muestra un golpe fuerte para las candidaturas que intentaban ocupar un lugar alternativo en la contienda. Paloma Valencia, del Centro Democrático, aparece en el tercer lugar con más de 1.500.00 votos, equivalentes al 6,84 %, muy lejos de los dos candidatos que lideran la elección.

Más atrás se ubican Sergio Fajardo, con más de 911.600 votos y el 4,18 %, y Claudia López, con 205.500 votos, equivalentes al 0,94 %. Estos resultados preliminares dejan un mensaje político claro: la segunda vuelta no será entre matices del centro, sino entre dos polos que representan visiones profundamente distintas sobre el rumbo del país.

Aunque el resultado todavía debe ser consolidado por las autoridades electorales, el escenario ya marca la discusión política de las próximas tres semanas. La campaña entrará ahora en una fase más corta, pero también más intensa, en la que ambos candidatos buscarán atraer a los votantes de quienes quedaron por fuera y definir si Colombia opta por un giro a la derecha o por la continuidad de un proyecto progresista.

La segunda vuelta presidencial está prevista para el domingo 21 de junio. Hasta entonces, la atención estará puesta en los pronunciamientos de las campañas, las alianzas que puedan surgir y la forma en que se reacomoden los sectores políticos tras una primera vuelta que dejó a De la Espriella y Cepeda como los únicos sobrevivientes de la disputa por la Casa de Nariño.