Juan Daniel Oviedo confesó que consumió sustancias psicoactivas y pidió sensatez, “Nunca he sido drogadicto”

Juan Daniel Oviedo se ha consolidado como uno de los liderazgos más particulares de la escena política en Bogotá, rompiendo por completo los moldes tradicionales. Tras ganarse el respeto del país por su pedagógica gestión al frente del DANE, el economista supo dar un salto a la arena electoral, conquistando a miles de ciudadanos con una campaña sobre el conocimiento técnico de los problemas de la capital. Oviedo ha sabido conectar con los jóvenes y las distintas localidades desde la autenticidad.

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Si bien, Oviedo se apuntó como candidato a la presidencia, lo cierto es que con el paso de las semanas decidió unirse a la candidatura de Paloma Valencia, convirtiéndose en su fórmula vicepresidencial. A lo largo de este camino vicepresidencial, Oviedo ha sido blanco de fuertes críticas, pero también diversas muestras de apoyo. Ahora a unas cuántas semanas de las elecciones presidenciales, el político concedió algunas entrevistas en las que terminó llamando la atención:

“Esa fue una pregunta que me hicieron hace un año en Radio Uno (...) Si he consumido sustancias psicoactivas, para ese es un trabajo, yo no voy a mentirme a mí mismo y a la gente que me conocen sobre mi vida. Mi vida es la que tengo y Colombia la tiene que conocer como tal, si he consumido sustancias psicoactivas (...) En estos momentos eso no es una realidad y eso no me hace drogadicto, eso me hace una persona que reconoce su propia verdad y se la hace ver al público en general, yo soy esta persona (...) Miremos a ver si los drogadictos hacen buen deporte como yo lo hago normalmente o si los drogadictos trabajan 18 horas al día.

Haber consumido sustancias psicoactivas es el resultado de una vida en Europa (...) de haber conocido diferentes perspectivas (...) Es decir, la marihuana, ya el daño está, mucha gente va a decir que soy un drogadicto (...) Tengamos un sentido de la sensatez“, fueron las declaraciones expuestas por Juan Daniel Oviedo en entrevista con Néstor Morales, de ‘Blu Radio’