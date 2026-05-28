Iván Cepeda recordó su lucha contra el cáncer y destacó el papel del personal médico durante la pandemia

En medio de un evento realizado este 27 de mayo de 2026 en Bogotá, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, hizo un reconocimiento al personal de salud colombiano que enfrentó la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y aprovechó para recordar uno de los momentos más difíciles de su vida: su batalla contra el cáncer durante la pandemia.

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Durante su intervención, el congresista destacó el esfuerzo de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que estuvieron al frente de hospitales y unidades de cuidados intensivos en los años más críticos de la emergencia sanitaria. Según expresó, estos profesionales demostraron “ética, sacrificio y entrega” mientras atendían a millones de pacientes en todo el país.

“De manera desesperada trabajaron para salvar la vida de muchas personas. Y lo lograron”, afirmó Cepeda durante el encuentro, en el que también recordó que miles de familias colombianas perdieron a seres queridos a causa del virus.

El aspirante presidencial aprovechó el espacio para hablar de su experiencia personal durante aquellos años. Cepeda recordó que mientras Colombia atravesaba la crisis sanitaria recibió un nuevo diagnóstico relacionado con el cáncer, enfermedad que ya había enfrentado anteriormente.

El senador explicó que en 2018 fue diagnosticado con cáncer de colon, pocos meses antes de las elecciones legislativas y presidenciales de ese año. Posteriormente, en junio de 2021, los médicos detectaron una nueva lesión cancerígena en el hígado, situación que obligó al dirigente político a someterse nuevamente a tratamientos médicos.

Durante varios meses tuvo que afrontar sesiones de quimioterapia y diferentes intervenciones quirúrgicas para evitar complicaciones mayores en su estado de salud. Actualmente, el congresista se encuentra en remisión.

“Para mí esa fue una etapa que tuvo una coincidencia, porque, en los días en que estábamos en la pandemia también tuve el diagnóstico de un cáncer y coincidieron ambas situaciones, mi tratamiento personal y, al mismo tiempo, esa situación tan dolorosa en la que perdimos tantas personas, tantos amigos, amigas, familiares, en medio de las salas de cuidados intensivos”, expresó Cepeda durante el evento en Bogotá.

Las declaraciones del candidato presidencial también estuvieron enfocadas en el debate sobre el sistema de salud colombiano. Aunque reconoció el papel que cumplió el sistema durante la pandemia al garantizar atención médica a millones de personas, insistió en que aún existen fallas estructurales que deben ser corregidas.

En ese sentido, Cepeda reiteró la necesidad de impulsar una reforma a la salud que permita transformar el modelo actual y mejorar la prestación de los servicios en el país. Según señaló, las dificultades que viven muchos colombianos para acceder a tratamientos, medicamentos y atención oportuna evidencian la urgencia de realizar cambios profundos en el sistema.

El evento reunió a distintos sectores políticos y sociales en Bogotá y se convirtió en un espacio en el que el senador mezcló su experiencia personal con una reflexión sobre uno de los momentos más complejos que ha vivido el país en los últimos años.