Otro candidato presidencial se bajó de su aspiración para apoyar a Iván Cepeda: ¿quién es?

A solo una semana de las elecciones presidenciales, este lunes 25 de mayo se conoció la renuncia de otro candidato presidencial para apoyar la aspiración del senador Iván Cepeda. En los últimos meses, ya lo habían hecho el precandidato Juan Fernando Cristo y los candidatos Clara López y Luis Gilberto Murillo, y esta vez, en la recta final, se une una persona más.

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La influencia de Caicedo

El nuevo aliado de Cepeda es Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y quien, como López y Murillo, ya aparece en el tarjeton de la Registraduría. Su adhesión se anunció en un evento público con miembros de ambas candidaturas llevado a cabo en Barranquilla, y fue celebrado por el aspirante del Pacto Histórico. “Carlos, a partir de este momento, se integra a nuestro proceso político, a nuestra labor por llegar al triunfo en primera vuelta el próximo 31 de mayo, y nos complace mucho la decisión que ha tomado”, afirmó Cepeda.

“El diálogo con Carlos Caicedo y con el proceso político que ha liderado en la Costa Caribe y en el Magdalena no es de hoy. Tiene años de construcción, de luchas compartidas y de experiencias de gobierno que valoramos profundamente”, precisó el candidato del PActo, quien ha buscado consolidar múltiples alianzas con el fin de ganar en la primera vuelta presidencial. Pese a que Caicedo iba abajo en las encuestas, su experiencia como alcalde de Santa Marta y gobernador del Magdalena le representa cierta influencia política en esa región del país.

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Graves señalamientos contra el exgobernador

Cabe señalar que, actualmente, Caicedo enfrenta una investigación por presuntos hechos de acoso sexual contra, al menos, cinco mujeres, que habrían ocurrido durante el periodo en el que ejerció como gobernador. Esas acusaciones salieron a la luz tras revelaciones de La Fm que motivaron a varias mujeres a contar sus testimonios. Según ellas, las conductas hacían parte de un patrón normalizado durante la administración del hoy aliado de Cepeda y de su movimiento político, Fuerza Ciudadana.

El ahora excandidato calificó esos señalamientos como falsos, y confía en que la justicia archivará el caso.