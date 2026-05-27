César Augusto Londoño tildó de “ciegos y sordos” a votantes de Cepeda y De la Espriella por insólita razón

La campaña presidencial en Colombia sigue moviéndose entre declaraciones, pullas, encuestas, tensión política y bastante ruido en redes sociales. A pocos días de la primera vuelta, programada para el domingo 31 de mayo de 2026, los nombres de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda han estado en el centro de la conversación pública, por su nula asistencia a los debates, lo que llevó a una fuerte crítica del periodista deportivo César Augusto Londoño.

Londoño dio que hablar por una crítica directa relacionada con la negativa de De la Espriella y Cepeda de asistir a debates previos a la primera vuelta. Aunque Londoño suele ser reconocido por su trabajo en el periodismo deportivo, esta vez su comentario se metió de lleno en la discusión política y generó todo tipo de reacciones en la red X.

Candidatos presidenciales y gastos de campaña Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo De la Espriella, Claudia López y Sergio Fajardo. (Foto: Creada / Archivo) (Creada con fotos de Archivo)

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“Colombia es un país tan sordo y tan ciego que le gustan los candidatos que no debaten, no comunican y no se muestran”, expresó Londoño, quien generó una gran conversación en la red X con sus palabras.

La frase no pasó desapercibida, especialmente porque llega en un momento en el que los debates se han convertido en uno de los escenarios más mirados por los ciudadanos para comparar posturas, revisar carácter, medir capacidad de respuesta y ver cómo se comportan los candidatos cuando tienen que defender sus ideas frente a contradictores.

Como suele pasar en redes sociales, el mensaje de Londoño abrió una conversación bastante dividida. Algunos usuarios respaldaron su crítica, mientras otros cuestionaron su postura, su tono y hasta su papel como comunicador.

“Pues si quieren elegir a un hombre espectáculo, que se muestre, que comunique y sea show, preferiblemente vote entonces por Carlos Calero, que al menos tiene experiencia de embajador”, “Totalmente de acuerdo; somos tan imbéciles los colombianos, que personajillos como usted, pueden trabajar y dar opiniones manipuladas en los medios de comunicación más poderosos del país y nadie hace nada”, “También nos gustan los periodistas que informan imparcialmente y son capaces de mantener su criterio profesional, ética y ecuanimidad por encima de sus intereses personales y elecciones”, y “A ellos lo que les gusta es la violencia, las mentiras, las incoherencias que expresa la política derechista”, fueron algunas de las reacciones a las palabras del periodista.

El cruce dejó claro que, más allá del comentario puntual, hay una discusión abierta sobre el papel de los debates en una elección presidencial. Para algunos ciudadanos, la presencia en estos espacios debería ser una obligación política y democrática; para otros, los debates se han vuelto escenarios de espectáculo, ataques y frases diseñadas para

La campaña presidencial colombiana llega a sus últimos días antes de la primera vuelta en medio de una fuerte polarización, tensiones entre candidaturas y un ambiente político marcado por cruces entre los principales aspirantes. En ese contexto, cualquier decisión de participar o ausentarse de un debate termina amplificada en redes y convertida en tema de discusión nacional.

Lo cierto es que la crítica de Londoño volvió a poner sobre la mesa una pregunta que no es menor: ¿qué tanto pesa para los votantes que un candidato acepte o rechace debatir públicamente? Por ahora, la respuesta parece estar tan dividida como el país político, pero el comentario del periodista, sin duda, volvió a prender una conversación que ya venía caliente.

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