Tragedia: Una bebé murió al caer al vacío desde una garrucha, la cuerda no soportó el peso y la madre está herida

Lugar en el que se registró la tragedia de la muerte de una bebé al caer de la cuerda o garrucha para pasar de una vereda a otra. (Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol 26 de mayo 2026)

Una tragedia enluta al norte de Antioquia luego de que una bebé de apenas 18 meses muriera tras un accidente ocurrido en una garrucha artesanal utilizada como medio de transporte rural entre veredas del municipio de Yarumal.

El hecho se registró en la vereda La Loma, uno de los sectores más apartados de esa localidad antioqueña, donde las dificultades de acceso obligan a muchos habitantes a movilizarse mediante sistemas de transporte improvisados sobre cuerdas.

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Bebé de 18 meses murió en accidente de una garrucha, una cuerda usada de transporte artesanal en Antioquia

De acuerdo con Noticias Caracol, entre las primeras hipótesis está que la cuerda que sostenía la garrucha no resistió el peso de las personas que se movilizaban en ella y terminó rompiéndose en pleno trayecto. La caída dejó como saldo la muerte de la bebé y heridas de consideración en otras dos mujeres, entre ellas la madre de la niña.

“En el accidente trágico se presenta la muerte de una niña, una bebé, y resultan lesionadas otras dos personas, entre ellas la mamá de la bebé. Estas personas son atendidas por el cuerpo de bomberos del municipio de San Andrés de Cuerquia y el Hospital de San Andrés de Cuerquia logra hacer la recuperación y el traslado hacia ese centro hospitalario. Posteriormente, una de las pacientes es trasladada al municipio de Yarumal”, dijo al noticiero Cristian David Céspedes, alcalde de Yarumal.

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Según las autoridades locales, la madre de la bebé presenta un estado de salud delicado y se espera una posible remisión hacia Medellín para recibir atención especializada.

La tragedia volvió a poner sobre la mesa las precarias condiciones de movilidad que enfrentan comunidades rurales del departamento, especialmente en zonas alejadas donde todavía se utilizan mecanismos artesanales como las garruchas para cruzar quebradas y montañas.

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El alcalde del municipio señaló que en el corregimiento de La Loma avanza actualmente la construcción de un puente que busca reemplazar este tipo de transporte improvisado y reducir el riesgo para las familias de la zona.