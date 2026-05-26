Números de Diomedes Díaz: Estos son los números recomendados para jugar el chance por su cumpleaños

Cada 26 de mayo, miles de seguidores recuerdan a Diomedes Díaz no solo por su legado musical, sino también por las tradicionales cábalas relacionadas con sus números de la suerte para jugar el chance y la lotería.

El llamado “Cacique de La Junta”, nacido en 1957, sigue siendo una de las figuras más influyentes del vallenato colombiano gracias a éxitos como Sin medir distancias, Tú eres la reina y La falla fue tuya, canciones que todavía ocupan un lugar especial entre los amantes del género.

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¿Cuáles son los números para hacer el chance por el cumpleaños de Diomedes Díaz?

Con el paso de los años, los admiradores del artista transformaron fechas importantes de su vida y de su muerte en combinaciones numéricas consideradas de buena suerte. Incluso, muchos creyentes de estas cábalas aseguran que Diomedes continúa “ayudando” a sus fanáticos desde el más allá cuando juegan determinados números.

Según Blu Radio, entre las cifras más populares aparece el 1108, correspondiente al número de la bóveda donde descansan los restos del cantante en Valledupar. Este número se convirtió en uno de los más emblemáticos y recordados por quienes siguen la tradición de apostar usando referencias relacionadas con el artista.

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Otro de los más utilizados es el 1957, año de nacimiento del intérprete vallenato. También se encuentra el 2657, una combinación que une el día de su cumpleaños con el año en que nació.

Algunos seguidores prefieren jugar el 2622, número que mezcla la fecha de nacimiento con el día de su fallecimiento, mientras que otros se inclinan por el 1222, inspirado en el 22 de diciembre, fecha en la que murió el cantante en 2013.

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Con el aniversario de este 2026 también surgieron nuevas combinaciones creadas por sus fanáticos. Una de ellas es el 2226, cifra que relaciona el día de su muerte con el año actual.

Los números asociados a Diomedes Díaz se han convertido en una especie de fenómeno cultural en Colombia. En varias ocasiones, algunas de estas combinaciones han generado tantos ganadores que las casas de apuestas han decidido restringirlas temporalmente debido al alto volumen de premios entregados.

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Entre los considerados más “afortunados” siguen destacándose el 1108, el 1222, el 2212, el 2657 y el 0526, todos relacionados con momentos importantes en la vida del cantante vallenato que cada año continúa siendo homenajeado por sus seguidores en todo el país.