Grave accidente: Bus intermunicipal y tractomula se chocaron y dejan cerca de 10 heridos en Sabanagrande

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este martes, 26 de mayo, en la vía Oriental, a la altura del municipio de Sabanagrande, Atlántico, luego de que un bus intermunicipal fuera impactado por un vehículo de carga pesada. El choque dejó cerca de 10 personas heridas.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 67+150 de esa importante carretera del departamento. Según el reporte preliminar de las autoridades, el bus de servicio público cubría una ruta hacia Barranquilla cuando realizó una parada para recoger a un pasajero cerca de una urbanización del sector.

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Bus intermunicipal paró a recoger un pasajero cuando se registró el choque en Sabanagrande

Según Blu Radio, el conductor de la tractomula que se iba detrás del bus y no habría alcanzado a reaccionar ante la maniobra y terminó chocándolo violentamente por la parte trasera.

Debido a la fuerza del impacto, el vehículo de pasajeros perdió el control y terminó saliéndose de la carretera hasta quedar atrapado entre la vegetación a un costado de la vía.

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Uno de los pasajeros relató que todo ocurrió en cuestión de segundos. Según explicó, los ocupantes sintieron el fuerte golpe cuando el bus disminuyó la velocidad y el vehículo pesado no logró frenar a tiempo. El testigo sufrió heridas leves en la cabeza y varios golpes en el cuerpo.

Tras la emergencia, ambulancias y organismos de socorro atendieron a los afectados y trasladaron a cerca de 10 pasajeros a centros médicos de Malambo y Barranquilla. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones.