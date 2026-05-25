“Petro, no se te ocurra hacerlo”: De la Espriella aseguró que tiene información de inteligencia y que “van a incendiar el país”

Abelardo De la Espriella aseguró que tiene información de inteligencia que van a incendiar el país

El candidato Abelardo De la Espriella durante el cierre de campaña lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda durante su cierre de campaña en Medellín.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria aseguró que cuenta con supuesta información de inteligencia sobre posibles alteraciones del orden público antes de las elecciones del próximo 31 de mayo y advirtió que algunos sectores estarían preparando acciones para “incendiar el país”.

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Abelardo De la Espriella aseguró que tiene información de inteligencia de que van a ‘incendiar el país’

“Tenemos información de inteligencia que nos dice que tienen todo preparado para el 28 y el 29 de mayo. Las mingas, los comandos urbanos, los helenos, los bandidos de las FARC”, afirmó De la Espriella ante cientos de seguidores reunidos en la plaza de eventos La Macarena.

Durante su discurso, el candidato también lanzó un mensaje directo contra el presidente Gustavo Petro. “Desde aquí te digo, Petro. No se te ocurra hacerlo. No se te ocurra bloquear la Panamericana e incendiar el país”, expresó.

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Las declaraciones se dieron en medio del acto de cierre de campaña del candidato en Medellín, donde insistió en sus propuestas de seguridad y en una línea política de confrontación contra grupos armados ilegales.

En el mismo evento, De la Espriella anunció además que, de llegar a la Presidencia, declarará objetivo militar a integrantes de organizaciones armadas ilegales, reforzando uno de los ejes centrales de su campaña.

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La jornada marcó el cierre oficial de las campañas presidenciales en espacios públicos, ya que desde esta semana comienza a regir la restricción para publicar encuestas y realizar eventos masivos en plazas antes de la primera vuelta electoral.

Los candidatos presidenciales realizaron durante el fin de semana sus últimos actos multitudinarios en tres de las principales ciudades del país, buscando consolidar apoyos de cara a unas elecciones que siguen mostrando un escenario abierto entre varios aspirantes.