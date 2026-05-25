Miedoso: Varios jóvenes que consumieron tusi llegaron a urgencias con isquemia, terminaron en UCI y con riesgo amputación

Una alerta médica encendió las alarmas en Medellín luego de que varios jóvenes llegaran a urgencias con graves problemas circulatorios asociados, presuntamente, al consumo de tusi. Los casos han preocupado a especialistas debido a que la condición podría terminar en amputaciones si no se atiende a tiempo.

Según médicos citados en un informe publicado por El Colombiano, al menos cuatro pacientes entre los 28 y 35 años fueron atendidos en las últimas semanas por cuadros de isquemia aguda en extremidades, una afectación que reduce o bloquea el flujo sanguíneo hacia piernas y pies.

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Alerta por personas que consumieron tusi y llegaron a urgencias con isquemia aguda

Los especialistas señalaron que todos los pacientes tenían un factor en común: el consumo reciente de tusi.

“Es un fenómeno extremadamente raro. Para que se produzca una isquemia aguda se requieren normalmente pacientes de gran edad o con enfermedades previas, pero estos jóvenes presentaban un vasoespasmo severo”, explicó el médico Julián Camilo Vargas Roa, especialista en medicina de urgencias de Medellín.

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De acuerdo con el reporte, los pacientes tuvieron que ser atendidos en unidades de cuidados intensivos y, aunque evolucionaron favorablemente, el riesgo de amputación estuvo presente.

Expertos consultados advirtieron que el principal problema del tusi es que actualmente no existe una composición fija. Lo que se vende bajo ese nombre puede contener mezclas de ketamina, MDMA, cafeína, cocaína y otras sustancias adulteradas.

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Un análisis citado por el mismo medio, encontró que en Colombia el supuesto tusi prácticamente ya no contiene 2CB, la sustancia original asociada a esta droga sintética, sino combinaciones impredecibles que cambian de lote en lote.

Entre las hipótesis que manejan los especialistas aparece la presencia de sustancias como levamisol o xilacina, compuestos que podrían generar daños severos en vasos sanguíneos y tejidos.

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“La composición impredecible del tusi complica la atención médica desde el primer momento”, explicó María Claire Perroud Mejía, toxicóloga clínica y docente universitaria.

Los médicos también alertaron sobre posibles afectaciones cardíacas. Un estudio internacional citado en la publicación relacionó el consumo frecuente de drogas psicoactivas sintéticas con daños progresivos en las válvulas del corazón, capaces de generar fibrosis y endurecimiento del tejido cardíaco.

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El panorama preocupa aún más porque, según especialistas, no existe actualmente una medición oficial consolidada sobre cuántos casos similares se están presentando en Medellín y otras ciudades del país.

Organizaciones que analizan el consumo de sustancias psicoactivas señalaron que durante más de una década el fenómeno del tusi fue asociado principalmente a fiestas y ambientes exclusivos, pero que hoy el escenario cambió.

“El tusi es el bazuco de la generación de centennials y apenas estamos viendo los daños”, advirtió Estefanía Sánchez Patiño, coordinadora de Échele Cabeza.