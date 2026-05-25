Brutal: En pleno trancón siete delincuentes le robaron a una mujer más de 30 millones de pesos

Una funcionaria del Ministerio de Transporte reveló que fue víctima de un violento atraco cuando se movilizaba en su camioneta en medio de un trancón. Siete hombres armados la rodearon, la intimidaron y posteriormente vaciaron sus cuentas bancarias, llevándose más de 30 millones de pesos.

El hecho ocurrió cuando la mujer salía de su jornada laboral y quedó atrapada en la congestión vehicular en Bogotá. Según su relato, los delincuentes aprovecharon la inmovilidad de los carros para ejecutar el robo en cuestión de segundos.

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Mujer fue atracada por siete delincuentes en pleno trancón que le vaciaron las cuentas bancarias

“Llegan como siete hombres, rodean la camioneta, la empiezan a sacudir y a golpear el vidrio”, le contó la víctima a CityTV, quien aseguró que todo habría comenzado con una aparente marcación previa.

De acuerdo con su testimonio, un ciclista pasó junto al vehículo, observó el interior y luego hizo una señal a los demás delincuentes. “La camioneta la marcaron porque primero pasó un ciclista, miró por el vidrio y le hizo señal a las otras personas”, relató.

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Los hombres, armados y actuando de manera coordinada, obligaron a la mujer a bajar el vidrio mientras la amenazaban con un cuchillo en el cuello. “Me hablaban de los anillos, pero en ese momento vieron el celular que estaba cargando y se quedaron con el equipo”, explicó.

La víctima alcanzó a ocultar el bolso donde llevaba su computador portátil, aprovechando un momento de distracción de los delincuentes, mientras el tráfico comenzaba nuevamente a avanzar. “Yo logré empujar con el codo la maleta donde llevaba el computador, pero los carros empezaron a moverse y creo que ellos también se asustaron”, agregó.

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Tras quedarse con el celular, los delincuentes habrían utilizado la información y accesos almacenados en el dispositivo para retirar dinero desde distintos puntos de la capital.

Aunque las autoridades adelantaron operativos para ubicarlos y rastrear los movimientos bancarios, hasta el momento no se ha logrado capturar a los responsables ni recuperar el dinero hurtado.

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Después del ataque, la funcionaria hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre autoridades y entidades financieras para enfrentar este tipo de delitos, que cada vez son más frecuentes en medio de la congestión vehicular de la ciudad.