Iván Cepeda reaccionó con dureza tras supuestos audios de disidencias Farc a su favor y pidió fuertes sanciones

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro solicitó formalmente a las autoridades investigar y sancionar las presiones ejercidas por grupos armados ilegales contra los electores en diversos territorios del país. A través de su cuenta de X, el congresista del Pacto Histórico denunció que estructuras criminales están intentando incidir en la intención de voto, ya sea a favor o en contra de las candidaturas presidenciales, afectando la transparencia de la jornada electoral.

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Cepeda aseguró haber recibido reportes de autoridades locales, organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo que confirman la coacción en las urnas. “Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”, sostuvo el parlamentario de manera taxativa.

El audio que sacude la campaña: disidencias y presuntas cuotas a campesinos

La denuncia de Cepeda se produce en un contexto de alta tensión luego de la revelación de un audio por parte de Noticias RCN. En la grabación se escucha presuntamente a “Rogelio Benavides”, integrante del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de alias Calarcá, manifestando su apoyo a la aspiración de Cepeda. “Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. Juepuerca, porque ahí si lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, se oye en el material que ya está bajo la lupa de la opinión pública.

Alerta máxima por constreñimiento al elector en los territorios

La situación en estas regiones evidencia una crisis de seguridad transversal que amenaza la participación ciudadana. La presión armada no solo busca imponer un poder local mediante la coerción, sino que obliga a las poblaciones rurales a moverse bajo la constante amenaza del desplazamiento o la violencia si no acatan las órdenes de las disidencias durante la época de elecciones.

Ante la gravedad de estas interferencias, Cepeda dice que la información debe ser trasladada a los entes investigadores correspondientes. Mientras tanto, las autoridades electorales, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fuerza Pública tienen el desafío inmediato de reforzar la seguridad en zonas como Guaviare, Caquetá y Meta para garantizar el ejercicio del voto y frenar el esquema de extorsiones documentado a pocas semanas de abrirse las urnas.