Cepeda tildó de racista a Uribe y le exigió, junto a Paloma Valencia, perdón por masacres y despojo de tierras

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lanzó una fuerte exigencia pública contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la candidata Paloma Valencia, a quienes les reclamó pedir perdón a las comunidades étnicas y campesinas por la usurpación de tierras y su presunta responsabilidad en la violencia paramilitar. La declaración se dio en medio de un evento político multitudinario, escalando la tensión de la actual contienda electoral a través de acusaciones de grueso calibre sobre el conflicto armado.

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El primer dardo del senador estuvo dirigido a la congresista y candidata del Centro Democrático. Cepeda llamó a Valencia a reconocer el impacto de las acciones de su círculo familiar en el Cauca. “Solicitamos formalmente a Paloma Valencia que ella y su familia pida perdón a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes y al campesinado colombiano por haberlos despojado de sus tierras”, afirmó el candidato ante sus simpatizantes.

Durante su intervención, subrayó la histórica estigmatización y persecución que sufrieron líderes como Manuel Quintín Lame. Para Cepeda, un acto de contrición pública es “lo mínimo que deberían hacer para reparar el daño y sufrimiento que han causado”.

La dura acusación contra el expresidente

El discurso elevó su tono al referirse directamente al máximo líder del uribismo. Cepeda exigió que Uribe no evada su responsabilidad en la violencia que azotó a otras regiones clave del país, vinculándolo directamente con la génesis de las estructuras armadas ilegales de extrema derecha.

“Que no se haga el tonto, no se haga el distraído y eso también bien vale para su jefe político Álvaro Uribe Vélez. Quien también debería pedirle perdón al campesinado de Antioquia y de Córdoba, por lo menos, por la usurpación de tierras, las masacres cometidas por su familia y la conformación de los grupos paramilitares creados como parte de una estrategia de despojo y de legalización del despojo de millones de hectáreas de tierra”, sentenció el congresista.

Acusaciones de racismo tras el insulto de “apache solapado”

Esta exigencia pública no surge en el vacío. Las declaraciones de Cepeda son la respuesta a un choque verbal reciente documentado por Blu Radio. Por lo que, desde ayer el expresidente Uribe tuvo que suspender su agenda tras encontrarse con una protesta cerca de su residencia en Medellín, manifestación que vinculó con personas cercanas a Cepeda. Visiblemente molesto, Uribe calificó al candidato del Pacto Histórico como un “apache solapado escondido en el eslogan de la paz”.

El término fue capitalizado por Cepeda, quien lo interpretó como una evidencia de discriminación. “Significa que es un racista. Uribe muestra con eso al país su verdadera naturaleza”, respondió, aclarando que no se siente agraviado por pertenecer a un país con multiplicidad de etnias.

Para rematar el cruce de declaraciones, el aspirante presidencial le recordó a su contradictor político la composición de su propia campaña. “Mi candidata a la vicepresidencia, con orgullo lo digo, es una lideresa indígena. Así que expresidente Uribe, no sea racista”, advirtió Cepeda.