¿Quién es el esposo de Paloma Valencia? Conozca al hombre que acompaña a la mano derecha de Álvaro Uribe

Este 8 de marzo se lleva a cabo una nueva jornada electoral en Colombia, donde los ciudadanos llegaron sobre las primeras horas del día con el fin de elegir al Congreso y las consultas presidenciales, donde varias figuras de la política pidieron salir a votar por el candidato de su elección y así buscar darle un nuevo aire a lo que serán las movidas políticas en los próximos años.

¿Quién es Paloma Valencia, del Centro Democrático?

Paloma Valencia es una abogada y senadora colombiana, reconocida como una de las voces más firmes del partido Centro Democrático. Desde su llegada al Congreso en 2014, se ha consolidado como una defensora acérrima del legado de Álvaro Uribe Vélez y una crítica vocal de los acuerdos de paz con las FARC. Su estilo de debate se caracteriza por una retórica apasionada y una postura conservadora en temas de seguridad y justicia, lo que la ha convertido en una figura fundamental de la derecha en Colombia, admirada por sus seguidores por su coherencia ideológica y cuestionada por sus opositores por su vehemencia.

¿Quién es el esposo de Paloma Valencia, del Centro Democrático?

Paloma Valencia está casada con Tomás Rodríguez Barraquer, un destacado académico y economista con un doctorado de la Universidad de Stanford. A diferencia de la senadora, Rodríguez Barraquer mantiene un perfil público discreto, enfocándose en su carrera como profesor e investigador experto en temas como la teoría de juegos. La pareja tiene una hija llamada Amapola, y aunque él prefiere mantenerse al margen de la controversia política diaria, ha sido un apoyo fundamental para Valencia, acompañándola visiblemente en momentos clave de su trayectoria, como el lanzamiento de sus recientes aspiraciones presidenciales.