“Finjan sorpresa”: Santiago Alarcón expuso su voto a la presidencia días antes de las elecciones

Santiago Alarcón se consagra como uno de los actores más respetados y queridos de la industria del entretenimiento en Colombia, con una capacidad única para quedarse en la memoria colectiva del país. El paisa ha marcado hitos en la pantalla chica al dar vida a personajes icónicos como el inolvidable ‘Germán Quintero’ en ‘El man es Germán’ o su magistral interpretación de Jaime Garzón en ‘Garzón vive’. Más allá de los sets de grabación y las tablas del teatro, Alarcón ha sabido consolidar una poderosa marca personal en el entorno digital, convirtiéndose en un influyente creador de contenido y podcaster que no teme poner sobre la mesa debates sociales y políticos.

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Si bien, Alarcón se ha llenado de aplausos por cada una de sus interpretaciones, lo cierto es que hace un tiempo fue blanco de fuertes críticas por su presunto apoyo a Gustavo Petro durante las pasadas elecciones presidenciales. Ante este panorama el actor buscó alejarse un poco de las redes sociales con el fin de proteger a su familia y por ende, seguir con su pasión en la actuación.

A pesar de ello, recientemente Alarcón reapareció en su cuenta de ‘X’, donde suele referirse a su querido Atlético Nacional para esta vez dar a conocer por quien será su voto el próximo 31 de mayo en las elecciones presidenciales, tratándose de Iván Cepeda: “Obvio que mi voto es por Iván Cepeda y Aida Quilcue. Finjan sorpresa”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Santiago Alarcón.

¿Quién es la esposa de Santiago Alarcón?

La esposa de Santiago Alarcón es la actriz colombiana Chichila Navia (Cecilia Navia). Juntos dan vida a uno de los matrimonios más estables, admirados y queridos de la farándula nacional, sumando más de dos décadas de complicidad tanto en la vida real como en los sets de grabación. Chichila, que creció ante los ojos del país gracias a su inolvidable papel de ‘Mechas’ en la icónica serie juvenil ‘Oki Doki’, ha consolidado una carrera brillante a pulso, brillando en producciones de gran calado como ‘Escobar, el patrón del mal’ o ‘Pa’ quererte’. Más allá de ser una actriz camaleónica y respetada, Navia es un auténtico referente en las redes sociales, donde inspira a millones con su estilo de vida saludable, su autenticidad y esa hermosa familia que ha construido de la mano del eterno ‘Germán’.