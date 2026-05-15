“Con mi hija no se metan”: El duro mensaje de Paloma Valencia a un candidato y sus seguidores por hablar de la menor

Este viernes 15 de mayo, la candidata Paloma Valencia reaccionó con contundencia a una publicación donde mencionaban a su hija, Amapola Rodríguez, con el objetivo de hacer campaña en su contra. El mensaje, publicado en X, señalaba que la senadora Angélica Lozano era madrina de la menor, algo que no es cierto, con el fin de insinuar un supuesto nexo con Claudia López.

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Valencia rechazó el mensaje, que incluía una imagen a favor del candidato Abelardo de la Espriella, diciendo: “Candidato y sus bodegas: con mi hija no se metan”. Ante la mención, el abogado se pronunció poco después condenando que se hable sobre la menor y afirmando que no tiene “bodegas”.

“Doctora Paloma, rechazo cualquier intento de instrumentalizar a los niños en la batalla política”, comenzó diciendo, y agregó: “Entiendo su preocupación como madre y como candidata; sin embargo, también es importante dejar claro que en mi campaña no hay bodegas. No permita que la indignación nuble su juicio”.

De la Espriella se dirigió a los seguidores y activistas de todas las campañas advirtiéndoles que “los niños son sagrados” y pidiéndoles que “no los usen en la confrontación política”.

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Claudia López habló sobre polémica respuesta Andreina Solórzano

La candidata presidencial Claudia López protagonizó un momento incómodo durante una entrevista al ser cuestionada nuevamente por la polémica respuesta que le dio días atrás a la periodista venezolana Andreina Solórzano, de Noticias Caracol.

El tema surgió cuando el periodista Gonzalo Lazzari, venezolano, le preguntó a López por el episodio en el que calificó como “mentirosa” y “desproporcionada” una comparación hecha por su colega y coterránea sobre su postura migratoria y algunas políticas del expresidente estadounidense Donald Trump.

Antes de responder, la exalcaldesa de Bogotá interrumpió para expresar su inconformidad por la forma en que se presentó el episodio. “A mí me invitaron a una entrevista”, afirmó, dejando ver su molestia evidenciada con su comportamiento.

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López insistió en que nunca descalificó personalmente a la periodista y aseguró que sus críticas estuvieron dirigidas exclusivamente a la comparación que se hizo entre su gestión y las políticas migratorias de Trump.