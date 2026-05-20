Anuncian masiva velatón en memoria de Yuliza Toloza tras hallazgo de su cuerpo en Apulo

El municipio de Apulo, Cundinamarca, se prepara para rendir un homenaje simbólico a Yulixa Toloza, cuyo caso ha generado conmoción nacional por las circunstancias que rodearon su desaparición y posterior hallazgo.

En la noche de este miércoles 20 de mayo, la comunidad realizará una velatón en su memoria, como muestra de rechazo, solidaridad con su familia y exigencia de justicia.

La convocatoria fue anunciada por el alcalde de Apulo, José Ignacio Santoya, quien en sus declaraciones también entregó detalles sobre el punto en el que fue encontrado el cuerpo. El mandatario local expresó su rechazo por lo ocurrido y pidió a las autoridades avanzar con celeridad para esclarecer el caso.

“Expreso mi más profundo rechazo por el fallecimiento de Yulixa Toloza, quien lamentablemente fue encontrada sin vida en nuestro municipio a eso de las 2:30 p.m. en un sector conocido como La Naveta entre Apulo y Anapoima. Damos las gracias a la Policía y la Sijín. Hacemos un llamado a las autoridades para que esclarezcan este crimen y den captura de los responsables”, afirmó Santoya en redes oficiales de la Alcaldía de Apulo.

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Yulixa Toloza En la zona se hallaron prendas de vestir y rastros de cabello. (captura de pantalla)

Velatón en memoria de Yulixa

La velatón busca convertirse en un espacio de acompañamiento para la familia y de duelo colectivo para una comunidad que quedó marcada por el hallazgo. Este tipo de actos, aunque no reparan el daño, permiten que la ciudadanía se reúna alrededor de un mensaje común: que el caso no quede en silencio y que haya respuestas claras.

En diálogo con Noticias Caracol, Santoya hizo la invitación a la jornada simbólica y explicó que el hallazgo se produjo en una zona de difícil acceso visual desde la vía principal. Según el alcalde, el sector donde fue encontrado el cuerpo es boscoso, por lo que la búsqueda requirió apoyo tecnológico.

“Es un sector boscoso y por ello un grupo de la Sijín estaba adelantando pesquisas haciendo uso de drones”, expresó.

El mandatario también aclaró que el cuerpo no estaba enterrado, sino ubicado sobre la zona boscosa, a un costado de la carretera. “El cuerpo fue hallado a un lado de la vía, pero en un sector boscoso que no se podía ver desde la vía principal. El cuerpo no se encontraba enterrado, estaba sobre la zona boscosa”, señaló.

Policía entregó detalles del operativo

El intendente de la Policía Jacobo López Maldonado también se pronunció sobre el hallazgo y destacó el trabajo previo de análisis que permitió ubicar el cuerpo. Según explicó, las autoridades llegaron al punto luego de más de 100 horas de revisión geográfica.

“Luego de un análisis geográfico de más de 100 horas, hallamos el cuerpo sin vida de una persona en el kilómetro 44+900 de la vereda La Naveta. Desde la Policía rechazamos categóricamente hechos que afecten la integridad humana y la vida. Los invitamos a rodear a esta familia y esperamos que hechos similares no se vuelvan a presentar”, afirmó el uniformado.

Como quien dice, la velatón no será solamente un acto de duelo. También será una forma de acompañar a la familia y de recordar que detrás del expediente judicial hay una mujer, una historia y una comunidad reclamando verdad.

Investigación y capturas en el caso de Yulixa Toloza

El caso avanza en materia judicial. De acuerdo con información conocida de la investigación, la Fiscalía confirmó la expedición de cinco órdenes de captura relacionadas con la muerte de Yulixa Toloza. Dos de esas órdenes ya se habían hecho efectivas, mientras las autoridades continuaban con las labores para ubicar a las demás personas señaladas.

Los primeros capturados fueron identificados como Jesús Hernández Morales, de 50 años, y Kelvis Sequera Delgado, de 28. Ambos quedaron vinculados a la investigación que busca establecer qué ocurrió después de que Yulixa acudiera al centro estético.

Mientras avanzan los procedimientos judiciales, Apulo tendrá este miércoles una noche marcada por velas, silencio y reclamo. Una jornada para honrar la memoria de Yulixa y para pedir que el caso no se pierda entre trámites, versiones y comunicados. Porque aquí no solo se habla de una investigación: se habla de una vida que terminó en circunstancias que todavía exigen respuestas.

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