Caso Yulixa Toloza: Fiscalía pedirá extradición de tres capturados en Venezuela por crimen tras cirugía estética ilegal

La muerte de Yulixa Toloza sigue generando conmoción e indignación en Colombia. Mientras avanzan las investigaciones por el caso de la mujer que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal del sur de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación confirmó que solicitará formalmente a Venezuela la extradición de tres personas señaladas de participar en el crimen y en la posterior desaparición del cuerpo.

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Las autoridades colombianas elevarán la petición en el marco del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, luego de que los presuntos implicados fueran capturados en territorio venezolano gracias a una notificación azul de Interpol y a labores coordinadas entre organismos judiciales y policiales de ambos países.

Horror en Bogotá: extraditarán a implicados en muerte de Yulixa Toloza tras procedimiento estético clandestino

Entre los capturados aparecen Edison José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30, señalados como propietarios y administradores del centro estético Beauty Láser, donde Yulixa Toloza se practicó una lipólisis láser el pasado 13 de mayo. Ambos fueron detenidos en el estado Portuguesa, Venezuela. Una tercera captura se produjo en Maracay, estado Aragua.

De acuerdo con el corresponsal de Blu Radio en Caracas, Santiago Martínez, Delgado Hernández sería oriunda de Guanare, capital del estado Portuguesa. Además, indicó que los sospechosos estaban ubicados a unos 400 kilómetros de la frontera con Colombia, detalle que hace más complejos los procedimientos judiciales y diplomáticos para lograr su traslado al país.

El caso dio un giro definitivo luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmara que el cuerpo de Yulixa fue hallado sin vida tras varios días de búsqueda. El mandatario aseguró que la investigación siempre se manejó como un homicidio y no como una simple negligencia médica.

“Fue un asesinato”, manifestó Galán al referirse al caso que ha estremecido a la capital y que volvió a poner sobre la mesa los peligros de los procedimientos estéticos clandestinos.

Según la investigación, Yulixa Toloza ingresó al establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, para practicarse una lipólisis láser con sedación. Sin embargo, cámaras de seguridad registraron el momento en que la mujer fue sacada inconsciente del lugar por varias personas y subida a un vehículo particular. Desde entonces, su familia perdió todo contacto con ella.

Tras conocerse la desaparición, la Policía activó un operativo de búsqueda fuera de Bogotá luego de detectar que la mujer había sido trasladada esa misma noche hacia otras zonas del país. Las investigaciones permitieron rastrear el vehículo involucrado hasta Cúcuta, donde inicialmente fueron capturados otros dos ciudadanos venezolanos relacionados con el caso.

Ahora, las autoridades colombianas esperan avanzar en el proceso de extradición. Sin embargo, expertos advierten que la legislación venezolana no permite la deportación automática de ciudadanos de ese país. En consecuencia, existe la posibilidad de que los capturados sean procesados judicialmente en Venezuela por hechos ocurridos en Colombia.

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El caso de Yulixa Toloza ha despertado fuertes cuestionamientos sobre el funcionamiento de centros estéticos clandestinos y la falta de controles en este tipo de procedimientos, mientras familiares y ciudadanos continúan exigiendo justicia y castigo ejemplar para los responsables.