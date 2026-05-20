Atención: Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado en Apulo sí era de Yulixa Toloza

En la mañana de este miércoles 20 de mayo se conoció que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que el cuerpo hallado en Apulo, Cundinamarca, en las últimas horas era de Yulixa Toloza, la mujer desaparecida en un centro estético del sur de Bogotá.

(Lea más noticias del caso dando clic en: Atención: ubicaron en Venezuela a tres personas que estarían vinculadas a la desaparición de Yulixa Toloza).

La necropsia que le adelantaron a los restos mortales de la mujer permitió verificar su identidad y se espera que los análisis también arrojen luces sobre la causa de su muerte.

“Confirmamos a través de lofoscopia que las huellas de la persona que llegó a Medicina Legal corresponden a Yulixa Toloza”, advirtió el director de la entidad en conversación con la emisora Caracol Radio.

El cadáver había sido hallado en una carretera entre Apulo y Anapoima, según había confirmado el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

“Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca, habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima. De ser así, lamentamos que este haya sido el desenlace, después de haberse practicado un procedimiento médico en la ciudad de Bogotá. En este momento, le he pedido al coronel Mauricio Herrera, comandante de la DECUN, que acompañe las labores de inspección y brindemos todo el apoyo que se requiera para atender esta lamentable situación”, había señalado el gobernador Rey a través de un trino publicado en su cuenta de X en la tarde del 19 de mayo.

Tres personas fueron capturadas en Venezuela por este caso

Entre tanto, a través de un pronunciamiento oficial, la Fiscalía General de la Nación confirmó que tres personas presuntamente vinculadas a la desaparición de Yulixa fueron capturadas en Venezuela.

“En virtud del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, la Fiscalía General de la Nación elevará formalmente solicitud de extradición de Venezuela a Colombia de tres personas que estarían involucradas en la muerte y posterior desaparición de una mujer, luego de la práctica de un procedimiento estético realizado en el sur de Bogotá. Los señalados implicados fueron ubicados y aprehendidos en Maracay, estado de Aragua, y Portuguesa (Venezuela), en atención a una notificación azul de Interpol”, advirtió la Fiscalía en un pronunciamiento divulgado en la noche del 19 de mayo.