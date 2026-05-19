Alcalde de Apulo sufrió hackeo antes de que se encontrara el cuerpo de Yulixa Toloza; “estaban pidiendo recursos”

En medio de la conmoción nacional por el caso de Yulixa Toloza, cuyo cuerpo habría sido hallado en zona rural entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca, el alcalde de Apulo, José Ignacio Santoya, salió a aclarar una situación completamente externa a esa investigación: el hackeo de su cuenta personal de Facebook.

El mandatario explicó que los hechos ocurrieron el domingo 17 de mayo, dos días antes de que las autoridades reportaran el hallazgo de un cuerpo que, de acuerdo con información preliminar, tendría características coincidentes con las de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció tras practicarse un procedimiento estético en Bogotá.

Es importante dejarlo claro: el hackeo denunciado por el alcalde no está asociado con la desaparición de Yulixa, ni con el hallazgo del cuerpo en inmediaciones del municipio. Se trata de una situación aparte, relacionada con el acceso no autorizado a una cuenta personal en redes sociales.

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Video de momento en que sacan a Yulixa Tolosa de la clínica. Foto: Redes sociales.

Alcalde de Apulo denunció acceso no autorizado a su Facebook

Santoya aseguró que desde su cuenta personal de Facebook fueron enviados mensajes ofensivos y otros en los que se pedían recursos económicos. Según el alcalde, esas comunicaciones no fueron escritas por él, sino por un tercero que habría ingresado de manera irregular a su perfil.

“Quiero contarles sobre unos hechos que ocurrieron el domingo 17 de mayo. Como alcalde, padre y hombre, les quiero hablar. Desde mi cuenta personal de Facebook enviaron unos mensajes ofensivos y otros en los que estaban pidiendo recursos económicos. Eso lo hizo un tercero que se metió a la cuenta que está a mi nombre”, afirmó el mandatario.

El alcalde también ofreció disculpas a las personas que pudieron sentirse ofendidas por los mensajes enviados desde su cuenta durante el acceso no autorizado. Además, dijo que, por fortuna, los responsables no lograron que las personas contactadas entregaran dinero.

“Quiero pedir disculpas a cualquiera de las personas que se sintió ofendida con ese mensaje. Gracias a Dios no pudieron sustraerle los recursos a quienes les enviaron los mensajes”, agregó.

El mandatario insistió en que no acostumbra a pedir dinero, información personal o recursos económicos a través de sus redes sociales. Por eso, pidió a la comunidad estar atenta ante posibles mensajes sospechosos que puedan salir desde perfiles suplantados o intervenidos.

“Quienes me conocen saben que no acostumbro a enviar este tipo de mensajes, ni tampoco pido dinero o información personal”, señaló.

Santoya también rechazó los mensajes ofensivos que, según su versión, fueron enviados desde su cuenta y aseguró que su administración respeta las diferencias políticas y democráticas dentro del municipio.

“Quiero decirles a todas las personas que tienen ideologías políticas diferentes a la de nosotros que nosotros respetamos la democracia”, expresó.

Autoridades ya conocen el caso

El alcalde indicó que las autoridades competentes ya tienen conocimiento del hackeo y que espera que se avance en la investigación para establecer quién o quiénes estuvieron detrás del acceso irregular a su cuenta.

“Quiero sentar mi voz de protesta por este hackeo de redes y espero que no vuelva a pasar. Las autoridades competentes están al tanto de este caso y llegaremos hasta las últimas consecuencias”, afirmó Santoya.

Mientras tanto, el caso de Yulixa Toloza sigue bajo verificación de las autoridades. Medios nacionales reportaron que el cuerpo hallado en zona boscosa entre Apulo y Anapoima será sometido a los procesos correspondientes para confirmar plenamente su identidad.

Por ahora, ambos hechos deben manejarse por separado. El hackeo denunciado por el alcalde corresponde a un caso de seguridad digital y posible suplantación en redes sociales; la desaparición y el hallazgo del cuerpo que sería el de Yulixa Toloza hacen parte de una investigación judicial distinta. No hay información oficial que relacione una situación con la otra.

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