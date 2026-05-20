Alcalde de Apulo reveló escabrosos detalles del hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza; ¿la habían enterrado?

El caso de Yulixa Toloza sigue estremeciendo al país, no solo por las circunstancias que rodearon su desaparición tras acudir a un centro estético en Bogotá, sino por los detalles que se han conocido sobre el hallazgo de su cuerpo en Apulo, Cundinamarca, algunos de ellos revelados por el alcalde de este municipio.

Desde las redes oficiales de la Alcaldía de Apulo, el alcalde José Ignacio Santoya entregó información clave sobre el momento y el lugar en el que fue encontrada sin vida. Según el mandatario, el hallazgo ocurrió hacia las 2:30 de la tarde en un punto conocido como La Naveta, ubicado entre Apulo y Anapoima.

“Expreso mi más profundo rechazo por el fallecimiento de Yulixa Toloza, quien lamentablemente fue encontrada sin vida en nuestro municipio a eso de las 2:30 p.m. en un sector conocido como La Naveta entre Apulo y Anapoima. Damos las gracias a la Policía y la Sijín. Hacemos un llamado a las autoridades para que esclarezcan este crimen y den captura de los responsables”, afirmó Santoya.

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El cuerpo de Yulixa Toloza estaba en una zona boscosa

En diálogo con Noticias Caracol, el alcalde explicó que se trataba de un punto de difícil visibilidad desde la vía principal. De acuerdo con su relato, un grupo de la Sijín venía adelantando labores de búsqueda en la zona, apoyado con drones, debido a las características del terreno.

“Es un sector boscoso y por ello un grupo de la Sijín estaba adelantando pesquisas haciendo uso de drones”, indicó Santoya.

El mandatario también aclaró un dato sensible sobre el estado en el que fue encontrado el cuerpo. Según dijo, no estaba enterrado, sino ubicado sobre la zona boscosa, a un costado de la vía, pero en un lugar que no podía verse fácilmente desde el corredor principal.

“El cuerpo fue hallado a un lado de la vía, pero en un sector boscoso que no se podía ver desde la vía principal. El cuerpo no se encontraba enterrado, estaba sobre la zona boscosa”, expresó.

Como quien dice, el hallazgo no fue producto de una revisión superficial, sino de un operativo de búsqueda que tuvo que apoyarse en análisis del terreno y tecnología para ubicar el punto exacto.

Policía habló de más de 100 horas de análisis

El intendente de la Policía Jacobo López Maldonado también entregó detalles del procedimiento. Según explicó, las autoridades llegaron al lugar después de un trabajo de análisis geográfico que tomó más de 100 horas.

“Luego de un análisis geográfico de más de 100 horas, hallamos el cuerpo sin vida de una persona en el kilómetro 44+900 de la vereda La Naveta. Desde la Policía rechazamos categóricamente hechos que afecten la integridad humana y la vida. Los invitamos a rodear a esta familia y esperamos que hechos similares no se vuelvan a presentar”, afirmó el uniformado.

Santoya también anunció una velatón en memoria de Yulixa, como muestra de solidaridad con su familia y con la comunidad que ha seguido el caso desde que se reportó su desaparición.

Capturas y avance de Fiscalía en el caso de Yulixa Toloza

El hallazgo se dio en medio de una investigación que ya deja avances judiciales. De acuerdo con información conocida del caso, la Fiscalía confirmó la expedición de cinco órdenes de captura relacionadas con la muerte de Yulixa Toloza. De esas órdenes, dos ya se habían hecho efectivas, mientras las autoridades continuaban con las labores para ubicar a las demás personas señaladas.

Identifican al presunto cirujano venezolano que operó a Yulixa Toloza desaparecida Yulixa Toloza sigue desaparecida luego de procedimiento estético en Bogotá. (Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol 14 de mayo de 2026) (Captura de pantalla)

Los primeros capturados fueron identificados como Jesús Hernández Morales, de 50 años, y Kelvis Sequera Delgado, de 28. Ambos quedaron vinculados a la investigación que busca establecer responsabilidades alrededor de lo ocurrido después de que Yulixa acudiera al centro estético.

Según el reporte de las autoridades, unidades de la Sijín realizaron la inspección técnica al cadáver hallado en Apulo, Cundinamarca, y el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes. La investigación busca determinar plenamente las circunstancias del fallecimiento y esclarecer el papel de cada una de las personas involucradas.

En los reportes iniciales sobre el hallazgo se indicó que el cuerpo fue encontrado a un costado de una carretera en jurisdicción de Apulo y que las autoridades verificaban su identidad. Ese dato se suma a lo dicho por el alcalde Santoya y por el intendente López Maldonado, quienes entregaron detalles del punto exacto y del operativo que permitió ubicarlo.

El caso deja una pregunta que no se puede barrer debajo del tapete: cómo un establecimiento señalado dentro de la investigación terminó involucrado en una tragedia de esta magnitud y qué controles fallaron antes de que el país conociera el nombre de Yulixa Toloza. Por ahora, el llamado de las autoridades locales es a que el crimen se esclarezca y que los responsables sean capturados y judicializados.

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