“Vi un túnel blanco”: paciente de clínica donde desapareció Yulixa Toloza relató aterradora experiencia tras cirugía en Bogotá

Yulixa Toloza sigue desaparecida luego de procedimiento estético en Bogotá. (Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol 14 de mayo de 2026)

El caso de Yulixa Toloza continúa revelando detalles estremecedores sobre el presunto funcionamiento de una red de clínicas estéticas clandestinas en Bogotá. Esta vez, un dramático testimonio conocido por La FM Radio encendió aún más las alarmas luego de que una mujer relatara que creyó morir durante un procedimiento realizado en una sede vinculada a Beauty Laser, la misma estética señalada en la desaparición y posterior muerte de la joven.

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“Yo vi como un túnel blanco”, aseguró la paciente al recordar el momento en el que, según dijo, perdió el conocimiento durante la cirugía estética que se practicó el año pasado en una sede ubicada en el sector de Los Héroes, en el norte de Bogotá.

Escándalo en Bogotá: revelan dramático testimonio de paciente atendida en sede de Beauty Laser

La denuncia hace parte de una investigación periodística que reveló la existencia de por lo menos dos sedes relacionadas con la presunta franquicia de Beauty Laser. Según la emisora, tras el escándalo por la muerte de Yulixa Toloza, los responsables de estos lugares habrían comenzado a cambiar avisos, cerrar cuentas de Instagram, modificar la publicidad de las ventanas y desactivar números de WhatsApp.

La mujer contó que llegó a la sede del norte luego de comunicarse al mismo número telefónico que aparecía en la publicidad de la clínica del sur de Bogotá, donde Yulixa Toloza fue vista por última vez antes de desaparecer.

“Es el mismo número que aparece en las ventanas”, afirmó la paciente, quien explicó que reconoció la conexión entre ambas sedes tras ver las imágenes difundidas en medios sobre el caso de Yulixa.

Según relató, el lugar aparentaba ser un centro estético convencional, pero en realidad funcionaba con pequeños cubículos donde realizaban masajes y procedimientos postoperatorios. Sin embargo, lo que más le impactó fueron las condiciones sanitarias.

“El baño era muy sucio”, afirmó. La mujer aseguró que durante los drenajes debía bañarse en un sitio donde había sangre de otras pacientes, sifones tapados y objetos de aseo abandonados durante semanas.

La paciente también describió los momentos de angustia que vivió durante la cirugía. Explicó que salió débil, con mareos y vómitos, pero recordó especialmente lo ocurrido mientras estaba bajo efectos de la anestesia.

“Yo sentía que ellos me daban cachetadas para que yo reaccionara”, narró. Luego, relató que creyó estar muriendo. “Cuando dicen que uno se va a morir y ve esa luz, ese túnel… yo alcancé a ver eso”, afirmó.

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En medio del procedimiento, dijo que pensó en sus hijos y luchó por mantenerse consciente. “Yo decía: ‘Tengo que volver porque no puedo dejar a mis hijos solos’”, recordó entre lágrimas en el testimonio revelado por la emisora.

El relato coincide con varios de los elementos que hoy son investigados por las autoridades en el caso de Yulixa Toloza, cuyo cuerpo fue hallado sin vida días después de ingresar a la sede de Beauty Laser en el sur de Bogotá para practicarse una lipólisis láser.

Además del estremecedor testimonio, La FM reveló documentos, listas de implementos y conversaciones de WhatsApp que evidenciarían la conexión entre las distintas sedes de la presunta red clandestina.

Entre los elementos solicitados a las pacientes aparecían pañales para adultos y niños, vendas, tablas abdominales, medias antiembólicas, pañitos húmedos y medicamentos como cefalexina, ibuprofeno, diclofenaco y omeprazol.

Uno de los chats conocidos por la emisora muestra cómo una persona vinculada al establecimiento coordinaba los procedimientos entre las sedes del norte y del sur de Bogotá.

“Ponte las medias, mi vida. Mañana vienes a las 11:30 para que la doctora esté aquí porque tiene procedimiento en el sur”, decía uno de los mensajes revelados.

La investigación también permitió establecer que el establecimiento señalado en Los Héroes continuó funcionando hasta hace pocos días. Periodistas de La FM realizaron una visita al lugar y encontraron el sitio cerrado, aunque vendedores informales aseguraron que seguían atendiendo pacientes hasta el pasado sábado.

“Nos dijeron que llevaban bastante tiempo funcionando ahí y que la mayoría de pacientes eran mujeres”, explicó la periodista Diana Alvarado durante el informe radial.

Además, se detectaron cambios recientes en las redes sociales de la estética. Según la emisora, la única cuenta activa sería Facebook, donde se realizaron modificaciones hace apenas dos y tres días, situación que aumentó las sospechas sobre posibles intentos de ocultar información.

El caso de Beauty Laser ha generado una fuerte preocupación por el crecimiento de centros estéticos ilegales que promocionan procedimientos quirúrgicos a través de redes sociales y servicios de mensajería, muchas veces sin controles médicos ni condiciones sanitarias adecuadas.

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Mientras avanzan las investigaciones por la muerte de Yulixa Toloza, las autoridades deberán establecer cuántas sedes operaban realmente, quiénes hacían parte de esta presunta red clandestina y si existen más víctimas afectadas por procedimientos realizados en estos lugares.