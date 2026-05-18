Caso Yulixa Toloza: una llamada abrió nueva pista sobre el paradero de los administradores del centro estético

La búsqueda de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años desaparecida desde el miércoles 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, sigue sumando nuevas pistas y preguntas sin resolver. El caso, que ya está en manos de las autoridades, ha puesto bajo la lupa a Beauty Láser M.L., el centro estético ubicado en el barrio Venecia donde la mujer fue vista por última vez.

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De acuerdo con reportes de medios nacionales, Yulixa acudió a ese establecimiento para realizarse una lipólisis láser. Sin embargo, después de presentar complicaciones durante el procedimiento, fue retirada del lugar por dos hombres y subida a un vehículo, según muestran videos de cámaras de seguridad y testimonios recogidos en la investigación. Desde ese momento, su familia no ha vuelto a tener noticias de su paradero.

El caso ha generado preocupación no solo por la desaparición de la paciente, sino porque el establecimiento habría operado sin los permisos necesarios para realizar procedimientos de este tipo. Las autoridades han centrado parte de la indagación en ubicar a quienes administraban el lugar y en reconstruir qué pasó después de que Yulixa fue sacada del centro estético.

La llamada que se convirtió en nueva pista

Uno de los elementos más recientes de la investigación fue revelado por El Tiempo. Según ese medio, un informante entregó detalles sobre una llamada que habría realizado Edinson Torres, señalado como uno de los administradores de Beauty Láser y pareja de la propietaria del establecimiento.

De acuerdo con esa versión, Torres se habría comunicado con un allegado durante la noche del viernes 15 de mayo, dos días después de la desaparición de Yulixa, para asegurar que se encontraba bien y que ya estaba en Venezuela, país del que serían originarios tanto él como su pareja.

Esta información abrió una nueva línea para las autoridades, que ahora buscan establecer si los administradores del centro estético salieron efectivamente del país y si recibieron apoyo para abandonar Bogotá después de los hechos. Según El Tiempo, las autoridades venezolanas podrían ser alertadas sobre los movimientos de tres personas vinculadas al establecimiento.

¿Quiénes son las personas buscadas por las autoridades?

La investigación ha mencionado a María Fernanda Martínez, señalada como propietaria del local; Edinson Torres, su pareja; y Eduardo David Ramos, quien sería el supuesto encargado del procedimiento. Sus nombres han sido recogidos por medios como El Colombiano, que los identificó como parte de los administradores de Beauty Láser M.L. buscados por el caso.

Hasta ahora, las autoridades no han anunciado capturas ni una conclusión definitiva sobre responsabilidades. Por eso, las menciones a estas personas deben entenderse dentro de una investigación en curso y bajo la presunción de inocencia.

Otro punto clave del caso tiene que ver con el vehículo en el que habría sido retirada Yulixa del centro estético. Según el material conocido por las autoridades, un comerciante de 33 años, que administra un local de comidas cerca del establecimiento, se presentó voluntariamente ante la Sijín.

Mientras avanzan las indagaciones, los familiares de Yulixa Toloza mantienen la incertidumbre. La prioridad para las autoridades sigue siendo establecer su paradero y determinar qué ocurrió dentro y fuera del centro estético después del procedimiento.

El caso también volvió a encender las alertas sobre los riesgos de procedimientos estéticos realizados en lugares no autorizados. Sin embargo, por ahora, la pregunta más urgente sigue siendo la misma: dónde está Yulixa Toloza y quién puede responder por lo que pasó después de que fue sacada del establecimiento en el barrio Venecia.