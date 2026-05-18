Aberrante: Ginecólogo habría abusado sexualmente de varias de sus pacientes en un consultorio privado, buscan más víctimas

Ginecólogo fue capturado por el presunto abuso sexual de mujeres entre 2024 y 2026. (Foto: magnific 17 de mayo 2026)

Un juez de control de garantías envió a prisión al ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes, investigado por presuntos abusos sexuales cometidos contra pacientes que acudían a consultas médicas en un consultorio privado ubicado en el municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara elementos de prueba que vincularían al profesional de la salud con hechos ocurridos entre 2024 y 2026. Hasta ahora, dos mujeres fueron reconocidas como presuntas víctimas dentro del proceso judicial, aunque las autoridades no descartan que existan más casos.

También le puede interesar: Caso Yulixa Toloza: Se conoce a cuántos años de cárcel se enfrentan los involucrados en su desaparición

Ginecólogo habría abusado de sus pacientes entre 2024 y 2026 en su consultorio en Zipaquirá

Según Noticias Caracol, la investigación adelantada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Cundinamarca, las mujeres habrían sido sometidas a actos sexuales sin consentimiento mientras eran atendidas en consultas ginecológicas.

Las víctimas, de 19 y 30 años, entregaron testimonios que coincidirían en detalles clave sobre la forma en la que ocurrieron los hechos denunciados.

Lea también: Nuevos detalles caso Yulixa Toloza: Revelan los recorridos que realizó el vehículo en el que desapareció

De acuerdo con la Fiscalía, una de las mujeres habría sido víctima de acceso carnal dentro del consultorio particular donde el médico ejercía en el barrio San Rafael de Zipaquirá. La otra denunció actos que afectaron su libertad e integridad sexual durante una revisión médica.

El ente acusador sostuvo que el ginecólogo habría utilizado la confianza derivada de su profesión y su posición de autoridad para vulnerar a las pacientes.

Puede leer: Desaparición de Yulixa Toloza: Mensaje de reconocida vidente le da un giro al caso

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía aseguró que el médico presuntamente “se aprovechó del estado de indefensión de las mujeres, así como su posición dominante y de poder, y la confianza que generaba en ellas para agredirlas en contra de su voluntad”.

Carlos Andrés Tena Reyes fue imputado por el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Más noticias: Terrible: Drogaron y robaron al hijo de Kaleth Morales después de subirse a un taxi en Bogotá

Tras analizar los elementos presentados por el ente investigador, el juez ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso.

Las autoridades señalaron que el caso tomó fuerza luego de que las víctimas decidieran denunciar formalmente los hechos. A partir de esos relatos, los investigadores adelantaron entrevistas, recolección de pruebas y verificaciones que permitieron sustentar la judicialización del médico.

Otras noticias: “Fue un accidente”: Rompió el silencio Erika Herrera, suegra de la exreina mexicana asesinada, Carolina Flores

La Fiscalía ahora intenta establecer si existen más mujeres afectadas por situaciones similares relacionadas con el mismo consultorio, por lo que las investigaciones continúan abiertas.