“Fue un accidente”: Rompió el silencio Erika Herrera, suegra de la exreina mexicana asesinada, Carolina Flores

La captura de Erika María Herrera, señalada por las autoridades como la principal sospechosa del asesinato de la exreina de belleza mexicana Carolina Flores Gómez, sigue generando conmoción en México y Venezuela. Tras ser detenida en Caracas luego de permanecer casi dos semanas prófuga, la mujer aseguró que la muerte de su nuera “fue un accidente”.

Herrera, de 63 años, fue localizada en un apartamento alquilado por Airbnb en la urbanización El Cigarral, en el municipio El Hatillo, luego de una operación adelantada por autoridades venezolanas e Interpol. Según el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, la mujer había permanecido en distintos puntos de Caracas desde su llegada al país.

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Rompió el silencio Erika Herrera, suegra de la exreina mexicana asesinada, Carolina Flores

El crimen ocurrió el pasado 15 de abril en un apartamento del exclusivo sector de Polanco, en Ciudad de México, donde Carolina Flores vivía junto a su esposo, Alejandro Sánchez, y el hijo de ambos, un bebé de ocho meses.

Las investigaciones señalan que una cámara con sensor de movimiento instalada en la habitación del menor registró parte de lo sucedido. En la grabación se escucha una discusión entre la exreina y su suegra, seguida de varios disparos y gritos de auxilio.

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De acuerdo con las autoridades, segundos después del ataque ingresó al cuarto Alejandro Sánchez, quien preguntó qué había ocurrido. Según los reportes revelados en la investigación, Erika Herrera respondió: “Nada, es que me hizo enojar”.

Además, otra de las frases que hoy hace parte del expediente judicial habría sido: “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó”, presuntamente dirigida a su hijo.

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Tras el asesinato, Herrera abandonó México el 16 de abril en un vuelo con escala en Panamá y destino final Caracas. La alerta roja de Interpol fue emitida varios días después, situación que facilitó su salida del país.

Según Blu Radio, durante una transmisión en Facebook, Douglas Rico reveló que, al verse rodeada por las autoridades, la mujer insistió en que todo ocurrió accidentalmente.

“Eso fue un accidente, ocurrió con un juguetico que le dejó su difunto esposo”, dijo Herrera, haciendo referencia al arma utilizada en el crimen.

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Sin embargo, la versión de la acusada contradice las pruebas recopiladas por los investigadores. Paramédicos confirmaron que Carolina Flores murió por un impacto de bala en la cabeza y en el lugar fueron hallados siete casquillos de arma de fuego y varios proyectiles deformados.

La familia de la exreina también ha cuestionado el actuar de Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, debido a que la denuncia formal fue presentada casi un día después de ocurrido el crimen. Para los allegados de Carolina, esa demora habría permitido la fuga de la principal sospechosa.

Mientras avanzan los trámites para su extradición, Erika Herrera deberá responder ante la justicia mexicana por el asesinato de Carolina Flores Gómez.