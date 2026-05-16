Terrible: Drogaron y robaron al hijo de Kaleth Morales después de subirse a un taxi en Bogotá

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales. (Foto: Tomada de Instagram @samuelmoralesofc - 16 de mayo de 2026)

Momentos de angustia vivieron familiares, amigos y seguidores de Samuel Morales, hijo del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales, luego de que se reportara su desaparición en Bogotá tras abordar un taxi a la salida de un evento.

La alerta fue dada durante la madrugada de este viernes 15 de mayo, cuando Wendy Herrera, abogada del artista, publicó un mensaje en redes sociales solicitando ayuda para ubicarlo, luego de perder comunicación con él.

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Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, fue drogado y robado tras tomar un taxi en Bogotá

Según la información entregada por sus allegados, Samuel Morales salió de unos premios realizados en el teatro Colsubsidio y posteriormente tomó un taxi. Desde ese momento no volvieron a tener noticias sobre su paradero, lo que generó preocupación entre sus familiares y personas cercanas.

Horas después, el cantante fue encontrado sano y salvo, aunque habría sido víctima de un robo mediante el uso de escopolamina. Así lo confirmó su tío, Kanner Morales, quien explicó que delincuentes lo habrían drogado mientras se movilizaba en el vehículo de servicio público y posteriormente le quitaron todas sus pertenencias personales.

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Tras conocerse el hallazgo, Ricardo Rodríguez, mánager del artista, confirmó que Samuel Morales se encuentra en buen estado de salud y acompañado de su familia mientras se recupera de lo ocurrido.

“Queremos informar a todos nuestros seguidores y amigos que Samuel Morales fue víctima de la delincuencia en la ciudad de Bogotá. Afortunadamente, se encuentra bien de salud. Todo está en orden y ya está en casa”, señaló el representante a través de un comunicado conocido por Blu Radio.

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El caso volvió a encender las alertas sobre los robos bajo la modalidad de escopolamina en zonas de entretenimiento y durante recorridos en taxis.