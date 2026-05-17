“Colombia no está en una crisis de inseguridad”: Petro defendió cifras de homicidios y lanzó pullas a la oposición

Gustavo Petro aseguró que en Colombia no hay crisis de inseguridad

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que defendió la situación de seguridad del país, respondió a las críticas de sectores de oposición y lanzó cuestionamientos contra su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

En la publicación, el mandatario aseguró que Colombia no atraviesa una crisis de inseguridad y sostuvo que las cifras de homicidios muestran una reducción histórica frente a décadas anteriores.

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Petro insistió en que en Colombia no hay una crisis de inseguridad

“Colombia no está en una crisis de inseguridad, pero necesita un nuevo camino hacia la paz que implica estar dispuestos a un desmantelamiento pacífico del narcotráfico y las economías ilícitas sin ingenuidades y con seguridad”, escribió el jefe de Estado.

Petro afirmó además que la estrategia de su Gobierno apunta a reemplazar las economías ilegales en regiones apartadas por modelos legales y sostenibles.

“El problema está en saber sustituir la economía ilícita en territorios excluidos por economías prósperas legales y sostenibles”, señaló.

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En el mensaje, el presidente también defendió los resultados de su administración en materia de erradicación de cultivos ilícitos y aseguró que Estados Unidos aún no reconoce plenamente los avances obtenidos.

“Debo decir que EEUU aún no cree en los resultados ante sus ojos que muestra mi gobierno: 39.000 hectáreas erradicadas voluntariamente, el secreto está en la voluntad campesina”, aseguró.

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Además, anunció que presentará nuevas cifras oficiales sobre cultivos de coca.

“El martes presentaré el mapa satelital del primer trimestre del 2026 en relación a la cantidad de cultivos de hoja de coca en Colombia a la fecha. Será rueda de prensa nacional e internacional”, agregó.

El presidente también arremetió contra quienes, según él, promueven discursos alarmistas sobre la violencia en el país. “Los que predican la violencia saben que así se empodera el narcotráfico. Al contrario de la propaganda mentirosa de una candidata presidencial, muestra que estamos en la última década en el nivel más bajo alcanzado en los últimos 36 años”, afirmó.

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En otro apartado de su publicación, Petro hizo fuertes críticas a decisiones tomadas por José Antonio Ocampo cuando estuvo al frente del Ministerio de Hacienda, especialmente en temas relacionados con el déficit fiscal y el manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec).

“Ocampo no debió pagar el Fepec con fondos del presupuesto (...) no debió adelantar el impuesto de renta del 2024 para pagarlo como porcentaje en el 2023, eso creó una mentira contable y frenó la producción en el 2023”, expresó.

El jefe de Estado incluso reconoció errores políticos dentro de su administración y lanzó una crítica indirecta a sectores de centro.

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“Aquí mi pecado fue mucha ingenuidad y creer que de verdad existía un centro democrático, y el que metí al gobierno estaba más a la derecha que el que se llama así políticamente”, escribió.

Petro también defendió la necesidad de aumentar impuestos a sectores que, según él, concentran riqueza improductiva. Además, relacionó el comportamiento de la violencia con el aumento de cultivos ilícitos durante el gobierno anterior.

“Hay un salto pequeño en el 2021 que coincide con el salto sustancial de cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque que hemos detenido y comienzan a bajar”, concluyó.