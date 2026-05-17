Alex Saab podría declarar contra Nicolás Maduro y salpicar a políticos colombianos en Estados Unidos

Alex Saab en el momento que es ingresado a Estados Unidos por la DEA. (Foto: Captura de video @agusantonetti 17 de Mayo 2026)

Alex Saab ya está en Estados Unidos y se espera que colabore con la justicia

El empresario colombo-venezolano Alex Saab podría convertirse en una de las piezas más delicadas dentro de las investigaciones que adelanta Estados Unidos contra el círculo cercano de Nicolás Maduro, luego de ser deportado desde Venezuela y quedar nuevamente bajo custodia federal.

La entrega de Saab a las autoridades estadounidenses se produjo este sábado, 16 de mayo, en un movimiento que sorprendió a sectores políticos y judiciales, teniendo en cuenta que durante años fue considerado uno de los hombres de mayor confianza del chavismo.

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Alex Saab prendería el ventilador contra Nicolás Maduro y salpicaría a políticos colombianos

De acuerdo con reportes conocidos por El Tiempo en las últimas horas, el barranquillero habría recibido anteriormente mensajes de agentes federales que advertían que terminaría siendo llevado a territorio estadounidense. Sin embargo, según las versiones reveladas, Saab confiaba en la protección del régimen venezolano y en los beneficios judiciales obtenidos tras el indulto que recibió en 2023.

Ahora, el panorama sería diferente. Fuentes federales citadas por medios internacionales señalaron que no se descarta que Saab termine colaborando con la justicia norteamericana a cambio de beneficios procesales, especialmente en expedientes relacionados con corrupción, lavado de activos y operaciones financieras ligadas al chavismo.

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El empresario tendría información sensible sobre el manejo de recursos del régimen venezolano, incluyendo movimientos relacionados con petróleo, gas y extracción de oro, temas que han despertado especial interés en Estados Unidos.

Además, las investigaciones podrían salpicar a empresarios y dirigentes políticos tanto venezolanos como colombianos. Según las versiones conocidas, Saab conocería detalles de negocios opacos y estructuras financieras que habrían operado entre ambos países durante los últimos años.

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“La evidencia que hay contra Saab es suficiente para condenarlo. Pero una eventual colaboración no se descarta”, indicaron fuentes federales citadas en los reportes.

Aunque los procesos judiciales contra Maduro están centrados principalmente en narcotráfico y el denominado “Cartel de los Soles”, Saab tendría un perfil distinto dentro de la investigación, pues su conocimiento estaría relacionado con presuntas redes de lavado de dinero, contratos petroleros y mecanismos financieros internacionales.

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El caso vuelve a poner sobre la mesa el nombre de Alex Saab, quien durante años fue señalado por Washington como operador financiero del chavismo. Saab ya había sido extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en 2021 por cargos relacionados con lavado de dinero, aunque posteriormente fue liberado en un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington.

Tras la caída política de Maduro y el nuevo escenario en Venezuela, la situación judicial del empresario cambió drásticamente. Incluso, medios internacionales señalaron que el gobierno venezolano le habría retirado recientemente la nacionalidad venezolana para facilitar el proceso de deportación.