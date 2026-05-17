El colmo: Disidencias de las Farc adelantan carnetización ilegal en zonas rurales del Meta y Guaviare para controlar el voto

Una grave denuncia sobre presunta presión electoral en zonas rurales del Meta y Guaviare fue revelada durante un consejo de seguridad en el que participaron autoridades civiles y militares. Según las declaraciones entregadas, integrantes de las disidencias de las Farc estarían realizando procesos ilegales de “carnetización” de campesinos con el objetivo de ejercer control sobre el voto en las próximas elecciones presidenciales.

De acuerdo con lo expuesto en la reunión, las estructuras armadas señaladas serían las que están bajo el mando de alias “Calarcá” y alias “Iván Mordisco”, grupos que mantienen una disputa territorial en regiones del sur del Meta y el departamento del Guaviare.

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Disidencias de las Farc estarían carnetizando campesinos de cara a las elecciones presidenciales

Durante la intervención, las autoridades advirtieron que el interés de estas organizaciones ilegales no solo estaría enfocado en el dominio del territorio, sino también en el control de la población civil.

“Se tiene evidencia de información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”, señalaron en medio del consejo de seguridad.

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Según las denuncias conocidas, desde hace varios meses estarían circulando panfletos en zonas apartadas invitando e incluso presionando a habitantes rurales para inscribirse y participar en las elecciones presidenciales bajo directrices impuestas por estos grupos armados.

“Hace meses panfletos en las zonas rurales les dijeron que se inscribieran para que votaran el tema presidencial. Ya lo denunciamos en un comité de gobernación del Meta”, dijo la gobernadora del Meta, Rafaela Cortes.

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Además, se alertó sobre la preocupación creciente frente a un posible constreñimiento electoral en regiones donde las disidencias tienen fuerte presencia armada.

“Nos preocupa el tema electoral y el constreñimiento al voto, porque ya hay jefes que tienen presencia en estos sitios, que vienen diciendo a la población cómo deben votar”, agregaron.

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La situación genera alarma en medio del panorama de violencia que vive esa zona del país, donde las estructuras ilegales mantienen enfrentamientos por el control de corredores estratégicos y economías ilícitas. En los últimos meses, el Guaviare y el Meta han sido escenario de ataques armados, amenazas y operaciones militares contra las disidencias.

Las autoridades aseguraron que ya se adelantan operaciones contra estas estructuras criminales y que se han logrado golpes importantes en ambos departamentos. Sin embargo, insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad de cara al proceso electoral para evitar intimidaciones contra las comunidades rurales.