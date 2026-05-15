Qué calor: MinAmbiente advierte la llegada anticipada del Fenómeno de El Niño y enciende las alertas

El Gobierno Nacional lanzó una nueva alerta climática tras confirmar un aumento significativo de las temperaturas en gran parte del país y un fuerte incremento en la probabilidad de que se consolide el Fenómeno de El Niño durante los próximos meses.

El reporte fue entregado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidades que advirtieron sobre un escenario de altas temperaturas, disminución de lluvias y mayor riesgo de incendios forestales.

También le puede interesar: Impresionante accidente: Camioneta se estrelló contra caseta del Túnel de Oriente y dejó una persona muerta

Alerta por llegada anticipada del fenómeno de El Niño

Según el informe oficial, durante los primeros 13 días de mayo de 2026 se registraron temperaturas inusualmente altas en diferentes regiones del país, incluso cercanas o superiores a máximos históricos.

En la región Caribe se reportaron algunos de los casos más extremos. Valledupar alcanzó los 38,4 °C, con una anomalía de más de cuatro grados frente a su promedio habitual. Santa Marta llegó a 37,2 °C y San Andrés superó su récord histórico de temperatura máxima al registrar 33,7 °C.

Lea también: “Hace cuatro años nos fue mal”: Sergio Fajardo asegura que ahora está listo para llegar a la presidencia

En la región Andina también se evidenciaron incrementos importantes. Ciudades como Medellín y Bogotá presentaron varios días consecutivos con temperaturas superiores a las habituales, mientras que Barrancabermeja registró una variación de +4,4 °C respecto a sus promedios históricos.

El calentamiento también se sintió en zonas del Pacífico y la Orinoquía. En Quibdó se alcanzaron 34,4 °C y municipios como Yopal y Puerto Carreño reportaron anomalías cercanas a cuatro grados por encima de lo normal.

Puede leer: “Hace cuatro años nos fue mal”: Sergio Fajardo asegura que ahora está listo para llegar a la presidencia

Las autoridades señalaron que este comportamiento climático viene acompañado de una preocupante reducción en las precipitaciones. Desde marzo se registra un descenso sostenido de lluvias en diferentes regiones del país, situación que podría agravarse en las próximas semanas.

Uno de los aspectos que más preocupa es el incremento acelerado de las alertas por incendios forestales. Entre el 1 y el 14 de mayo, el número de municipios bajo alerta pasó de siete a 90 en todo el territorio nacional. Más de la mitad de esas alertas se concentran en la región Caribe, especialmente en departamentos como La Guajira y Magdalena.

Más noticias: Aterrador: Claribel Moreno había señalado al presunto responsable de la desaparición de su hija antes de morir

El Gobierno también confirmó que aumentó considerablemente la probabilidad de que se configure el Fenómeno de El Niño. Mientras hace algunas semanas la posibilidad estaba calculada en 62 %, ahora el estimado para el trimestre mayo-junio-julio llegó al 82 % y podría alcanzar el 96 % hacia finales de año.

De acuerdo con los modelos climáticos internacionales, el evento podría tener una intensidad entre fuerte y muy fuerte, superando las previsiones iniciales.

Aunque actualmente el océano Pacífico tropical permanece en condición neutral, los expertos detectaron señales asociadas a una transición hacia El Niño, entre ellas el aumento de la temperatura superficial del mar y el debilitamiento de los vientos alisios.

Otras noticias: Apareció un testigo que asegura que a Yulixa Toloza “la sacaron arrastrada” del centro de estética

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, aseguró que el país enfrenta un escenario climático complejo que obliga a reforzar las medidas preventivas y la articulación institucional para reducir posibles impactos.

Por su parte, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que el déficit de lluvias registrado desde comienzos de año podría intensificarse durante los próximos meses y agravar las condiciones de sequía en varias regiones.