“Hace cuatro años nos fue mal”: Sergio Fajardo asegura que ahora está listo para llegar a la presidencia

El candidato presidencial Sergio Fajardo reconoció que en las elecciones anteriores su proyecto político no logró conectar con una parte importante del electorado, pero aseguró que el panorama actual es distinto y que hoy se siente preparado para llegar a la Casa de Nariño.

Durante el nuevo formado de entrevista en Noticias Caracol, Fajardo habló sobre los resultados obtenidos hace cuatro años y admitió que su campaña atravesó dificultades. “Hace cuatro años nos fue mal. Sí. Hay que reconocerlo”, afirmó al referirse al desempeño electoral que tuvo entonces el sector político que representa.

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Sergio Fajardo aseguró que está preparado para ser el próximo presidente

El aspirante presidencial señaló que la experiencia le permitió entender mejor el escenario político del país y aseguró que actualmente percibe un cambio en el ambiente entre los ciudadanos. Según explicó, en las calles ha encontrado personas cansadas de la confrontación y la polarización que domina el debate político.

Fajardo también cuestionó el tono agresivo que, según él, se ha instalado en la política colombiana y lanzó críticas al presidente Gustavo Petro y a su sector político. En medio de la entrevista, aseguró que el mandatario convirtió a su candidato en “prisionero” de una eventual asamblea constituyente, tema que, en su opinión, genera incertidumbre y tensión en el país.

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El candidato insistió en que existe un alto número de ciudadanos indecisos y aseguró que su campaña busca convencer a quienes no se sienten identificados con los extremos políticos. “Estoy escuchando muchas voces”, dijo, al señalar que percibe transformaciones en el contexto electoral.

Al ser consultado sobre las expectativas que tenía su campaña al inicio del proceso electoral, Fajardo evitó referirse a cifras puntuales y sostuvo que su equipo continúa defendiendo las ideas y principios con los que decidió participar en la contienda presidencial.

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En otro momento de la entrevista, Fajardo habló sobre su trayectoria y las razones que lo llevaron nuevamente a aspirar a la Presidencia. “Voy a cumplir 70 años el próximo 19 de junio. ¿Y por qué estoy aquí sentado? Porque he luchado, porque he trabajado y porque hemos hecho una forma distinta de hacer política”, expresó.