Por alerta de apagón, gobernador de Antioquia pide autorización para procedimiento en Hidroituango

Niveles del río Cauca en Hidroituango, informe de EPM 19 de marzo de 2026

Ante el riesgo de apagón provocado por la llegada de un posible intenso Fenómeno de El Niño, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) permitir que Hidroituango aumente su capacidad de almacenamiento de agua para fortalecer la generación eléctrica del país.

La propuesta fue presentada durante la asamblea de la Andi en Antioquia, donde Rendón advirtió sobre la necesidad de tomar medidas anticipadas para evitar un eventual racionamiento de energía en Colombia durante el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027.

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Gobernador de Antioquia pide que se pueda almacenar más agua en Hidroituango ante inminente intensidad del Fenómeno de El Niño

Según El Colombiano, el mandatario departamental, la intención es que el embalse pueda operar con un nivel superior al actualmente autorizado. Hoy la cota permitida llega hasta los 408 metros sobre el nivel del mar, pero el proyecto tendría capacidad física para alcanzar los 420 metros.

De concretarse esa autorización, Hidroituango contaría con una mayor reserva de agua para responder en momentos críticos de sequía, cuando disminuyan los caudales de los ríos y aumente la presión sobre el sistema eléctrico nacional.

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Rendón también pidió que la cadena hídrica conformada entre Guatapé, San Carlos, EPM e Isagén pueda trabajar de manera coordinada para enfrentar la contingencia climática sin enfrentar sanciones o investigaciones por posibles prácticas anticompetitivas.

La solicitud ocurre en medio de las alertas emitidas por el Ideam sobre un posible Súper Niño, fenómeno que tendría más del 90% de probabilidad de presentarse en la segunda mitad de 2026.

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Las proyecciones indican que diciembre de 2026 y enero de 2027 podrían convertirse en los meses más complejos para el abastecimiento energético del país debido a la reducción de lluvias y al impacto sobre los embalses.

Actualmente, Antioquia aporta cerca del 40% de la energía nacional durante temporada de lluvias y alrededor del 30% en épocas secas, por lo que el papel de Hidroituango resulta clave para la estabilidad del sistema eléctrico.

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Las cifras de la hidroeléctrica respaldan esa importancia. Entre enero y abril de 2026, Hidroituango generó más de 3.160 GWh, equivalente a más del 11% de la demanda mensual del país. Según datos de la central, su producción diaria promedio alcanza para abastecer cerca de 3,8 millones de hogares.

Además de ampliar el almacenamiento de agua, el gobernador planteó la necesidad de aumentar desde ahora el uso de plantas termoeléctricas para conservar los niveles de los embalses antes de que llegue el periodo más fuerte de sequía.

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La discusión también se da en un momento de tensión entre EPM y la Anla. La autoridad ambiental abrió un proceso sancionatorio contra el proyecto luego de que el nivel del embalse superara ligeramente la cota autorizada durante una creciente extrema registrada en abril de 2025.

Según EPM, esa maniobra permitió reducir el riesgo de inundaciones en municipios aguas abajo como Puerto Valdivia y Caucasia, al controlar el caudal liberado por la represa.