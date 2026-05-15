Impresionante accidente: Camioneta se estrelló contra caseta del Túnel de Oriente y dejó una persona muerta

Un joven de 20 años murió en accidente de camioneta que se estrelló contra caseta del Túnel de Oriente. (Foto: Cortesía Denuncias Antioquia)

Camioneta se estrelló contra caseta del Túnel de Oriente y dejó una personas muerta

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este viernes, 15 de mayo, en el peaje de Sajonia, en jurisdicción de Rionegro, dejó como saldo una persona fallecida y dos trabajadores lesionados luego de que una camioneta impactara violentamente contra una caseta del Túnel de Oriente.

El siniestro ocurrió hacia las 2:00 de la mañana cuando el conductor del vehículo, que se movilizaba en sentido Medellín a Rionegro, perdió el control y terminó deslizándose contra la estructura de cobro ubicada en el peaje.

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Joven de 20 años murió al estrellarse contra una caseta del Túnel de Oriente

De acuerdo con El Colombiano, la víctima fatal fue identificada como Miguel Sanín Jaramillo, de 20 años, quien alcanzó a ser trasladado al Hospital San Vicente Fundación. Sin embargo, murió antes de recibir atención médica debido a la gravedad de las heridas sufridas en el choque.

Las autoridades judiciales adscritas a la Secretaría de Movilidad de Rionegro realizaron la inspección técnica del cuerpo en el centro asistencial mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó la pérdida de control de la camioneta.

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En el accidente también resultaron heridos dos empleados del peaje identificados como Yeiner José Fuentes Suárez, quien se desempeña como vigilante, y Cristian Agudelo Zuluaga, operario de una de las casetas. Uno de ellos fue remitido al mismo Hospital San Vicente Fundación y el otro al Hospital San Juan de Dios, sede Gilberto Mejía.

Según el reporte médico entregado por las autoridades, ambos trabajadores permanecen estables y podrían recibir el alta en las próximas horas.

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El fuerte impacto obligó al cierre temporal de este importante corredor vial que comunica a Medellín con el Aeropuerto Internacional José María Córdova mientras organismos de emergencia atendían la situación y retiraban el vehículo accidentado.

Las autoridades recomendaron paciencia a los conductores, especialmente a quienes se desplazan entre Rionegro y Medellín, debido a que la caseta permanece cerrada y las posibles congestiones que podrían presentarse por la reducción temporal en la operación del peaje.