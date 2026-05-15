Aterrador: Claribel Moreno había señalado al presunto responsable de la desaparición de su hija antes de morir

Claribel Moreno había señalado al presunto responsable de la desaparición de su hija, Natalia Buitrago

El asesinato de Claribel Moreno en Jamundí, Valle del Cauca, volvió a poner bajo la lupa el caso de su hija, la modelo Natalia Buitrago Moreno, desaparecida desde agosto de 2021. Durante más de cuatro años, la mujer insistió públicamente en señalar a la pareja sentimental de Natalia como la persona que, según ella, tendría responsabilidad en el caso.

El cuerpo de Claribel fue encontrado en el corregimiento de Río Claro luego de que hombres armados le dispararan cuando se movilizaba en motocicleta cerca del puente del sector, de acuerdo con información entregada por las autoridades.

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Se conoce lo que Claribel Moreno decía del presunto responsable de la desaparición de su hija Natalia Buitrago

La mujer se convirtió en una de las voces más visibles en la búsqueda de respuestas sobre el paradero de su hija y en varias entrevistas habló de las sospechas que tenía sobre Hernán Darío Jiménez, quien era compañero sentimental de Natalia al momento de su desaparición.

En declaraciones entregadas años atrás a Blu Radio, Claribel relató episodios de agresiones y comportamientos que, según ella, evidenciaban una relación marcada por el control y el miedo. La madre aseguró que meses antes de que Natalia desapareciera, el hombre habría golpeado a la joven y destruido su teléfono celular durante una discusión.

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También afirmó que su hija sufría restricciones para mantener contacto con su familia y que habría recibido amenazas relacionadas con la relación sentimental que mantenía con Jiménez.

Para Claribel Moreno, uno de los aspectos que más despertaba sospechas era la actitud que, según denunció, asumió el hombre tras la desaparición ocurrida en Cartagena. En varias oportunidades manifestó que él nunca colaboró activamente en la búsqueda y cuestionó que hubiera salido del país mientras avanzaban las investigaciones.

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La madre sostenía que Natalia había convivido con Jiménez en Risaralda antes del viaje a Cartagena y consideraba que existían suficientes elementos para que las autoridades profundizaran en esa línea investigativa.

Con el paso del tiempo, las denuncias públicas de Claribel también estuvieron acompañadas de advertencias sobre amenazas y hechos violentos contra su familia. En sus redes sociales y entrevistas aseguró haber sido víctima de ataques en Jamundí y afirmó que la situación obligó a otra de sus hijas a abandonar Colombia por razones de seguridad.

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En una de sus últimas publicaciones, realizada en 2025, expresó que la desaparición de Natalia había dejado graves consecuencias para toda la familia y aseguró que el sufrimiento no terminó con la ausencia de su hija.

Ahora, las autoridades investigan si el homicidio de Claribel Moreno estaría relacionado con las denuncias que sostuvo durante años sobre el caso de Natalia Buitrago.